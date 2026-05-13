Cáceres reunirá a 2.500 personas en la fiesta final de las Escuelas Deportivas: repasa todas las actividades

El Ayuntamiento de Cáceres celebrará este jueves, 14 de mayo, la fiesta de clausura de los programas deportivos municipales y de las actividades grupales desarrolladas por la Concejalía de Deportes durante la temporada 2025/2026. La jornada tendrá lugar en la Ciudad Deportiva, entre las seis y las ocho de la tarde, y está planteada como una gran tarde de convivencia para participantes, familias y monitores.

Al acto está prevista la asistencia del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; y representantes de la Junta de Extremadura. La cita servirá para poner el cierre simbólico a un curso en el que los programas municipales han vuelto a reunir a usuarios de distintas edades en torno a la actividad física, el aprendizaje deportivo y la participación en grupo.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha destacado que "se espera la participación de unas 2.500 personas en una cita pensada para despedir juntos una temporada llena de actividad física, aprendizaje y compañerismo".

Juegos para niños y actividades para adultos

La programación de la tarde incluirá propuestas dirigidas tanto a menores como a adultos que han formado parte de las actividades municipales durante el curso. Para los niños y niñas se celebrará una olimpiada infantil con pruebas de carreras, saltos, bádminton, fútbol y tiro con arco, entre otras modalidades.

También habrá una olimpiada preinfantil para participantes de 3 a 5 años, con pintacaras, juegos deportivos y juegos tradicionales. Esta parte de la jornada está pensada para que los más pequeños participen en un ambiente lúdico, adaptado a su edad y vinculado al deporte como espacio de convivencia.

El programa se completará con una maratón de zumba, exhibiciones y actividades grupales de las distintas disciplinas impartidas a lo largo de la temporada. La intención de la Concejalía de Deportes es que la clausura no sea solo un acto de despedida, sino también una muestra del trabajo realizado durante los últimos meses en los programas municipales.

Reconocimiento a los participantes

Todos los participantes recibirán una camiseta y un diploma conmemorativo de la temporada, como recuerdo de su paso por las actividades deportivas municipales. Con este gesto, el Ayuntamiento quiere reconocer la implicación de quienes han participado en las distintas disciplinas y reforzar el carácter comunitario de estos programas.

Rodríguez ha animado "a todas las personas que han formado parte de estas actividades deportivas municipales a asistir y disfrutar de esta jornada de convivencia con compañeros, familias y monitores, poniendo así el mejor cierre posible a la temporada deportiva".

La fiesta permitirá reunir en un mismo espacio a usuarios de diferentes edades, desde los niños que se han iniciado en actividades deportivas hasta los adultos que han participado en clases grupales. El formato busca favorecer el encuentro entre quienes comparten durante el año rutinas de actividad física en instalaciones municipales y cerrar el curso con una jornada abierta al ambiente familiar.

Deporte, convivencia y hábitos saludables

La clausura llega como una forma de visibilizar el papel que desempeñan los programas deportivos municipales en la ciudad. Más allá de la práctica física, estas actividades funcionan como punto de encuentro, herramienta de socialización y puerta de entrada a hábitos saludables para vecinos de distintos barrios de Cáceres.

El deporte municipal cumple así una doble función: facilita el acceso a la actividad física organizada y genera espacios de relación entre participantes, familias y monitores. En una ciudad donde las instalaciones públicas son una pieza clave para mantener la práctica deportiva durante todo el año, la fiesta de este jueves servirá también para reconocer el valor de esa red cotidiana.

La jornada se desarrollará de seis a ocho de la tarde en la Ciudad Deportiva y pondrá fin a la temporada con una programación pensada para participar, acompañar y compartir. El Ayuntamiento confía en que la presencia de unas 2.500 personas convierta la clausura en una de las grandes citas del calendario deportivo municipal de Cáceres.