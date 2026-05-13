El chef cacereño del ramen japo-castizo busca revalidar su corona asiática

El cocinero extremeño Alberto Montes, segundo jefe de cocina del restaurante Atrio, volverá a competir en los Asian Culinary Awards 2026 con el objetivo de recuperar el título que ya conquistó en 2022. El chef cacereño regresa así a una de las competiciones gastronómicas más reconocidas de cocina asiática fusión en España.

La X edición del certamen, organizada por UDON Asian Food, tendrá un formato especial de “campeón de campeones”, reuniendo exclusivamente a antiguos vencedores del concurso. La final se celebrará el próximo 28 de mayo en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona.

Montes vuelve al escenario donde ya hizo historia

Montes alcanzó la victoria en 2022 gracias a su conocido Ramen Japo-Castizo, una propuesta que destacó por combinar técnicas japonesas con ingredientes y sabores vinculados a la gastronomía española y extremeña. Su elaboración fue una de las más valoradas por el jurado en aquella edición.

Con aquella propuesta, el chef de Atrio logró consolidarse como uno de los nombres emergentes dentro de la cocina fusión nacional. La mezcla entre producto de proximidad y estética asiática se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de su cocina.

En esta edición, el cocinero extremeño competirá frente a otros dos chefs que también saben lo que es ganar este certamen. Entre ellos estará Carlos Hernández, segundo jefe de cocina del restaurante ABaC, vencedor en 2024 con una propuesta de ramen de inspiración tailandesa.

También participará Cristina Gómez Manarel, chef ejecutiva del Oceanogràfic de Valencia, quien logró imponerse en la edición de 2025 gracias a una reinterpretación del tradicional Khao Soi adaptado a la cocina española.

Barcelona reunirá a los grandes nombres del certamen

La organización ha señalado que esta edición especial pretende poner en valor la evolución de la cocina asiática en España durante la última década. Para ello, el jurado evaluará criterios como la técnica, el sabor, la innovación, el equilibrio y la presentación de cada plato.

La final de los Asian Culinary Awards reunirá así a algunos de los chefs más destacados que han pasado por el concurso en los últimos años, convirtiendo esta edición aniversario en una de las más competitivas y mediáticas desde la creación del certamen.