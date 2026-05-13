Larguísimas colas en el Hotel Extremadura de Cáceres para renovar el abono de los toros: "Mi favorito es Emilio de Justo"

Maricarmen Labrador y José Manuel Gómez llegaron este martes al Hotel Extremadura pasadas las diez de la mañana para renovar sus abonos para la Feria taurina de San Fernando 2026. Esperaban hacer una pequeña cola y salir temprano, pero no se podían imaginar la cantidad de gente que había esperando su turno. Finalmente, han pasado horas hasta que han podido realizar su gestión.

El local habilitado por la empresa Lances de Futuro en el interior del hotel de cuatro estrellas de la avenida Ruta de la Plata ha visto un continuo paso de personas durante toda la mañana para renovar el pase general a los tres festejos que se van a celebrar este año en la ciudad. "Hay mucha gente, así que nos va a tocar esperar", bromeaba esta pareja. Sobre su torero favorito, reconocen que tienen especial devoción hacia Emilio de Justo, pero que "lo importante es que la ciudad disfrute de los toros, tenemos muchas ganas".

Galería | Largas colas en el Hotel Extremadura de Cáceres para renovar el abono de los toros /

Partidarios de Emilio de Justo

Francisco Javier Salas fue más madrugador y se encontraba más adelante en la larga fila de amantes de la tauromaquia. "Esperaba que hubiera tanta gente porque hay muchas ganas de toros, lo que pasa es que este año va un poco más lenta la tramitación y llevamos aquí más tiempo del que nos gustaría, pero poco a poco vamos avanzando", señalaba. También se declara fan de Emilio de Justo, pero reconoce que tiene ganas de ver otro tipo de toreros como Marco Pérez o Roca Rey.

Además, hay espacio para los aficionados más jóvenes. Sergio apenas tiene 25 años y, pese a que nadie de su familia le había inculcado esa pasión por la fiesta nacional, a él le empezó a gustar desde que era pequeña. "Esto va a más. En Cáceres se nota que la afición está creciendo mucho", indica. Ha acudido solo a la renovación, pero a la Era de los Mártires le acompañarán su pareja y sus amigos. "Yo soy muy de Emilio de Justo, pero voy a todas las corridas. A la novillada también", concluye.

Los carteles

La programación de los festejos taurinos contempla este año tres citas. La primera será el jueves, 28 de mayo. Habrá una novillada con picadores con reses de Macandro en la que están acartelados Darío Romero, David Gutiérrez y Tomás Bastos. El viernes, un día después, Roca Rey, Juan Ortega y Marco Pérez lidiarán los toros de Juan Pedro Domecq. La feria se cerrará el domingo, 31 de mayo, con otro cartel de lujo compuesto por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que tomará la alternativa en la plaza de su ciudad. Se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo. Todos los festejos arrancarán a las 19.00 horas.

La renovación de abonos estará abierta hasta el próximo 15 de mayo, mientras que la venta de nuevos abonos tendrá lugar los días 18 y 19. Tienen precios comprendidos entre los 54 y los 228 euros. Las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 20 de mayo: los precios para las corridas van desde los 25 hasta los 105 euros (a excepción de los palcos) y la novillada oscilará entre los 13 y los 58.