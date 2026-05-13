Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sucesos

Detienen a un conductor con más de 300 gramos de marihuana cuando iba al Womad de Cáceres

El hombre, de 39 años, fue interceptado en un control preventivo en uno de los accesos a la ciudad y también llevaba 26 gramos de hachís

Droga interceptada en el interior del vehículo.

Droga interceptada en el interior del vehículo. / G. C.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Un hombre de 39 años ha sido detenido cuando se dirigía al festival Womad de Cáceres con más de 300 gramos de marihuana y varias dosis de hachís en el coche. La intervención tuvo lugar durante la noche del 6 de mayo, en un control preventivo instalado en una de las principales vías de acceso a la ciudad con motivo de la celebración del certamen.

Imagen de la droga intervenida.

Imagen de la droga intervenida. / G. C.

Los agentes dieron el alto al vehículo al detectar un fuerte olor a marihuana procedente del interior. En el registro localizaron una bolsa de gran tamaño con 336 gramos de cogollos de marihuana y un paquete con 26 gramos de hachís.

Noticias relacionadas

El conductor, que cuenta con antecedentes por hechos similares, fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras su traslado a dependencias oficiales, las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
  2. El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
  3. El Zani vuelve a levantar la persiana en Cáceres: 'Queremos que siga siendo el bar de toda la vida
  4. Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
  5. Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
  6. Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
  7. Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
  8. El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres

Detienen a un conductor con más de 300 gramos de marihuana cuando iba al Womad de Cáceres

Detienen a un conductor con más de 300 gramos de marihuana cuando iba al Womad de Cáceres

El Hospital Provincial de Cáceres será el CREA y estará listo en octubre de 2031

El Hospital Provincial de Cáceres será el CREA y estará listo en octubre de 2031

La construcción toma el centro de Cáceres: así será el gran concurso de albañilería del 23 de mayo

La construcción toma el centro de Cáceres: así será el gran concurso de albañilería del 23 de mayo

Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres

Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres

La autovía que unirá Cáceres con Portugal entra en una nueva fase: el anuncio del PP

La autovía que unirá Cáceres con Portugal entra en una nueva fase: el anuncio del PP

El chef cacereño del ramen japo-castizo busca revalidar su corona asiática

Nuevo atropello en el mismo paso de peatones de Nuevo Cáceres en menos de una semana

Nuevo atropello en el mismo paso de peatones de Nuevo Cáceres en menos de una semana

El vino 'de la casa' del restaurante Atrio de Cáceres ya está a la venta y cuesta 240 euros

El vino 'de la casa' del restaurante Atrio de Cáceres ya está a la venta y cuesta 240 euros
Tracking Pixel Contents