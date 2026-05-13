Detienen a un conductor con más de 300 gramos de marihuana cuando iba al Womad de Cáceres

Un hombre de 39 años ha sido detenido cuando se dirigía al festival Womad de Cáceres con más de 300 gramos de marihuana y varias dosis de hachís en el coche. La intervención tuvo lugar durante la noche del 6 de mayo, en un control preventivo instalado en una de las principales vías de acceso a la ciudad con motivo de la celebración del certamen.

Imagen de la droga intervenida. / G. C.

Los agentes dieron el alto al vehículo al detectar un fuerte olor a marihuana procedente del interior. En el registro localizaron una bolsa de gran tamaño con 336 gramos de cogollos de marihuana y un paquete con 26 gramos de hachís.

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El conductor, que cuenta con antecedentes por hechos similares, fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras su traslado a dependencias oficiales, las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.