Sucesos
Detienen a un conductor con más de 300 gramos de marihuana cuando iba al Womad de Cáceres
El hombre, de 39 años, fue interceptado en un control preventivo en uno de los accesos a la ciudad y también llevaba 26 gramos de hachís
Un hombre de 39 años ha sido detenido cuando se dirigía al festival Womad de Cáceres con más de 300 gramos de marihuana y varias dosis de hachís en el coche. La intervención tuvo lugar durante la noche del 6 de mayo, en un control preventivo instalado en una de las principales vías de acceso a la ciudad con motivo de la celebración del certamen.
Los agentes dieron el alto al vehículo al detectar un fuerte olor a marihuana procedente del interior. En el registro localizaron una bolsa de gran tamaño con 336 gramos de cogollos de marihuana y un paquete con 26 gramos de hachís.
El conductor, que cuenta con antecedentes por hechos similares, fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras su traslado a dependencias oficiales, las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- El Zani vuelve a levantar la persiana en Cáceres: 'Queremos que siga siendo el bar de toda la vida
- Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres