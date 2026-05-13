La construcción toma el centro de Cáceres: así será el gran concurso de albañilería del 23 de mayo

La ciudad de Cáceres volverá a convertirse el próximo 23 de mayo en escaparate del oficio de la construcción con la celebración del XX Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad', una cita ya consolidada en el calendario regional y nacional que reunirá a 24 cuadrillas procedentes de distintos puntos de España.

El certamen, organizado por la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons), se desarrollará entre las 09.00 y las 13.00 horas en la avenida de España, en el tramo comprendido entre las calles Doctor Marañón y Antonio Silva.

Durante la presentación oficial del concurso, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento cacereño, Víctor Bazo, destacó la consolidación de una iniciativa que alcanza ya su vigésima edición y que “pone en valor los oficios de la albañilería, la formación especializada y la excelencia de un sector fundamental para la economía”.

Víctor Bazo. / Pablo Parra

El edil subrayó además la elevada participación registrada este año, ya que las inscripciones tuvieron que limitarse a 24 cuadrillas por cuestiones de espacio, quedando además varios equipos en reserva. Entre los participantes habrá cuadrillas llegadas desde Madrid, Sevilla, Granada o Girona, lo que, según indicó, demuestra la creciente proyección nacional del concurso.

Alta presencia joven

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la importante presencia de jóvenes. Ocho de las cuadrillas participantes estarán formadas por alumnado de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Universidad Laboral, reforzando así el componente formativo y el relevo generacional dentro del sector.

En este sentido, el vicepresidente tercero y diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, mostró su satisfacción por la incorporación de “savia nueva” a una profesión que continúa demandando mano de obra cualificada.

Luis Fernando García Nicolás. / Pablo Parra

“El sector de la construcción sigue siendo muy importante para la provincia y desde las administraciones tenemos la obligación de apoyar iniciativas como esta, que acercan a los jóvenes a una salida laboral con futuro”, señaló García Nicolás, quien recordó además que la Diputación es una de las administraciones que más obra pública licita a lo largo del año.

Por su parte, el presidente de Fecons, Carlos Izquierdo, agradeció el respaldo institucional recibido durante las dos décadas de vida del concurso y reivindicó la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar la continuidad de este tipo de eventos.

Izquierdo incidió además en la necesidad de visibilizar la falta de mano de obra que atraviesa actualmente el sector y destacó como “un éxito” la participación de cuadrillas jóvenes y también de una cuadrilla femenina en esta edición.

Una propuesta "innovadora" y "espectacular"

El concurso consistirá en la ejecución simultánea de un trabajo de albañilería diseñado específicamente para la ocasión. El arquitecto encargado del proyecto, Jesús Alarcón, avanzó que se trata de una propuesta “muy innovadora” y visualmente “muy espectacular”.

Según explicó, el diseño parte de una figura geométrica aparentemente sencilla, aunque la disposición de las piezas complicará notablemente su ejecución y permitirá comprobar la destreza técnica de las cuadrillas participantes.

Concurso de Albañilería 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad' / JORGE VALIENTE

“Habrá un punto de inflexión durante el montaje en el que realmente se verá la pericia de los participantes”, señaló Alarcón, quien añadió que el proyecto “no se parece a nada que se haya hecho antes” en el concurso.

La competición repartirá premios de 3.500 euros para la cuadrilla ganadora, 2.200 euros para el segundo puesto y 1.200 euros para el tercero. Además, la mejor cuadrilla de alumnos recibirá 250 euros y trofeo, mientras que el resto de participantes con trabajo calificado como apto percibirá 160 euros para sufragar gastos de desplazamiento y participación.

Tráfico ininterrumpido

El Ayuntamiento informó además de que el tráfico habitual en la avenida de España no se verá interrumpido durante el desarrollo del concurso, aunque las líneas urbanas de autobús 1, 2, 3, 4 y 5 modificarán temporalmente su recorrido. Bajarán por la Ronda del Carmen y se incorporarán a la avenida de España después de subir por la avenida Virgen de la Montaña.

Desde la organización y las instituciones participantes animan a la ciudadanía a acercarse el próximo 23 de mayo para disfrutar de una jornada que combina tradición, técnica, formación y espectáculo en pleno centro de la capital cacereña.