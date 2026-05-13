Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "La noche, último reducto para la esperanza en una historia de amor: cosas de los sueños"

Hay un tiempo de negra oscuridad, de reposo aparente, de silencio fingido en el que habla una parte de nosotros; de ella se dice que es la más oculta, de intangible racionalidad pero a la vez el santo y seña de nuestro pasado y sabiduría para nuestro presente. Se le llama inconsciente y dicen que habla a través de escenas teatrales, imagina escenarios apartados de lo cotidiano para comprender lo cotidiano, se rige por leyes llegadas de otros mundos para plasmar la inteligencia de este, es, dicen que es, otra forma de pensar tan inteligente o más que la consciente porque nos permite ver el futuro con tanta claridad como el presente.

En este lugar inteligente de la noche, aparecieron escenas de abultadas llagas en gran parte de mi cuerpo, verdes serpientes a las que odio, escenas de fiesta preparada por mi a la que no me dejaban asistir desde la amistad de un muerto, además de silencio en la última noche. ¿En que se parecen estos mensajes al sueño permanente de vigilia con el amor que te tengo? Sueño despierto contigo y dormido sobre ti, ¿de qué tengo miedo? ¿a qué fiesta no me dejan entrar?, quizás tengo miedo a ese día a día desprovisto de enormes acantilados, de mares increpados por la tormenta, de diálogo con los dioses.

Recreo en mi mente la obra teatral de magia y misterio de la que me aparto en la simpleza de mi tiempo, pero a la vez temo ese continuo movimiento que se produce en las alturas en el que tengo una silla como comensal de lo nuevo. No lo sé, tan solo sé que el no verte me empobrece aún más de lo que representa mi hoy. Ven, ven amada mía a mis sueños, último reducto para la esperanza.