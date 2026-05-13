Portugal muestra "indefinición política" sobre la autovía clave con Cáceres

La Cámara Municipal de Sertã y la Diputación de Cáceres han reforzado este martes su alianza institucional en torno a una reivindicación común: el impulso de la conexión viaria entre el centro de Portugal y Extremadura a través de la autovía IC31, una infraestructura que los representantes lusos consideran "esencial" para mejorar las comunicaciones de la Beira Baixa, acercar el litoral portugués a Madrid y completar el enlace con el norte de la provincia cacereña.

La reunión ha servido para poner sobre la mesa la preocupación existente en el lado portugués por la situación del proyecto. Según ha trasladado el presidente de Serta, Carlos Miranda, en el encuentro, en Portugal existe ahora una "indefinición política" sobre esta vía, pese a que se trata de una actuación comprometida en el marco de las relaciones con España. "No estamos cumpliendo nuestra parte del acuerdo con España", se ha señalado desde la parte lusa, que ha insistido en que el IC31 es "muy importante" no solo para la frontera, sino para toda la región centro de Portugal.

Estas declaraciones las ha realizado junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Cabe recordar que la Junta de Extremadura mantiene su compromiso firme de iniciar la construcción de su parte de trazado en la primavera de 2027. Además, Portugal se comprometió a iniciar este año las obras, con una inversión global que supera los 230 millones de euros.

Un corredor clave hacia Madrid

El proyecto se interpreta desde ambos lados de La Raya como una conexión estratégica. La vía permitiría acortar los tiempos de viaje entre el litoral portugués, la zona de Figueira da Foz y Coimbra con Extremadura y Madrid, evitando el actual trazado sinuoso que ralentiza los desplazamientos entre Castelo Branco y la frontera cacereña.

Los representantes portugueses han defendido que la carretera no debe verse como una infraestructura de interés local para la Beira Baixa, sino como una vía estructurante para el conjunto del centro de Portugal. En la reunión se ha advertido de que existe una percepción equivocada en el país vecino, donde "parte del debate público interpreta que esta conexión beneficiaría solo a la zona fronteriza". Frente a ello, se ha subrayado que se trata de la ruta más directa entre buena parte del litoral portugués y Madrid.

Dudas sobre el perfil de la vía

Una de las principales inquietudes se centra en el perfil definitivo de la carretera. El acuerdo inicial contemplaba una vía rápida con perfil de autovía, es decir, con doble calzada, pero ahora existen dudas sobre si esa solución se mantendrá en todo el trazado portugués.

Este martes, durante la jornada conjunta entre ambas instituciones, se ha indicado que el objetivo político pasa por defender el proyecto original y evitar una rebaja de las características de la infraestructura. "Lo que hay que luchar es que sea esa doble vía tenga perfil de autovía", ha apuntado Miranda, en referencia al tramo entre Castelo Branco y Monfortinho.

El tramo más próximo a Extremadura, el más retrasado

La preocupación principal se concentra en la parte portuguesa más cercana a Extremadura, en el entorno de Monfortinho. Mientras que algunos tramos del lado luso estarían más avanzados, el sector próximo a la frontera acumula más retraso y aún no ha obtenido el visto bueno ambiental.

En el encuentro se ha recordado que la parte extremeña prevé iniciar las obras en la primavera de 2027, mientras que Portugal había anunciado avances previos en su territorio. Sin embargo, los representantes lusos han reconocido que existe incertidumbre sobre el calendario y sobre el alcance real de las actuaciones previstas.

Presión al Gobierno portugués

La Cámara Municipal de Sertã y otros representantes portugueses han iniciado contactos con el Gobierno de Portugal y con grupos de la Asamblea de la República para explicar la importancia del IC31 y reclamar que el proyecto avance sin recortes. También se ha planteado la necesidad de implicar a otras instituciones para reforzar la presión política en Lisboa.

Además, Morales ha señalado que MSU Norte de Extremadura va a celebrar una ronda de reuniones con los partidos políticos lusos para conocer exactamente cuál es la situación de la infraestructura y exigir avances a la mayor brevedad posible.

La reivindicación parte de una sensación compartida en los territorios fronterizos: la de estar alejados de los centros de decisión y contar con escaso peso político por su baja población. En la reunión se ha resumido esa dificultad con una idea clara: son territorios con pocos votantes y, por tanto, con menos capacidad de condicionar las prioridades de los grandes partidos.

El puente, otro trámite pendiente

Además del trazado por carretera, la conexión completa dependerá también del futuro puente internacional entre ambos países. La parte extremeña puede avanzar hasta Monfortinho, pero la unión definitiva requiere un acuerdo bilateral entre España y Portugal, con los trámites administrativos propios de una infraestructura fronteriza.

El horizonte que se maneja es que todo el corredor pueda estar concluido en 2030, aunque ese calendario dependerá de que se despejen las dudas sobre el tramo portugués, el perfil de la vía, la declaración ambiental y los acuerdos entre ambos gobiernos. La reunión entre Sertã y la Diputación de Cáceres ha servido, en ese contexto, para reforzar un frente común en defensa de una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico, el empleo y la cohesión territorial de ambos lados de la frontera.