El Hospital Provincial de Cáceres será el CREA y estará listo en octubre de 2031

El Hospital Provincial de Cáceres ya tiene destino. El histórico inmueble se transformará en el CREA, un centro de referencia para las enseñanzas artísticas que agrupará en una misma sede la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, el Conservatorio Oficial de Música y el Conservatorio Profesional de Danza. La previsión de la Junta es que las obras estén culminadas en octubre de 2031, fecha en la que Cáceres quiere ser Capital Cultural Europea.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado el proyecto junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega. La presidenta regional lo ha definido como una actuación largamente esperada para la ciudad y para la comunidad educativa. Según ha destacado, será la primera sede de estas características en Extremadura al integrar bajo un mismo techo Música, Danza y Arte Dramático. También ha subrayado que la inversión, estimada en más de 32 millones de euros, permitirá dar respuesta a centros que llevan años desarrollando su actividad en espacios insuficientes.

Miguel Ángel Morales, por su parte, ha querido resaltar que "el sentido grande de la política es la colaboración de las instituciones no por beneficio propio, sino para todos los ciudadanos. Somos quienes garantizamos el bienestar de todos, más allá de a quien le corresponda ocupar la presidencia". Emilio Borrega, por su parte, ha señalado que el Hospital Provincial se va a convertir en "un gran contenedor de cultura. Estamos hablando de un proyecto que va a tener un impacto real en las próximas generaciones, que va a ser capaz de generar actividad y reforzar la posición de nuestra ciudad en el ámbito cultural". Borrega ha concluido agradeciendo a la diputación la cesión del inmueble y a la Junta la apuesta por este espacio.

Tres centros bajo un mismo techo

El futuro CREA nace con la vocación de ordenar y modernizar la formación artística superior y profesional en Cáceres. El diseño ha partido de un trabajo previo con los equipos directivos de los tres centros, con el objetivo de adaptar las necesidades de cada disciplina a un edificio con un fuerte valor patrimonial y una distribución condicionada por sus usos anteriores.

La propuesta reserva las zonas más amplias para las actividades que requieren mayor altura y superficie, como danza, música y arte dramático. También se han previsto aulas específicas, salas de ensayo, dependencias para departamentos, espacios de apoyo docente, biblioteca y áreas comunes para el alumnado. Así lo ha detallado Ramón Cortés, jefe del Servicio Provincial de Obras.

Un auditorio integrado en el conjunto

La intervención incorporará además un auditorio con capacidad para más de 364 personas. Este espacio contará con patio de butacas, escenario, palco técnico, cabinas de control, aseos y accesos independientes, y está llamado a convertirse en una de las piezas más visibles del nuevo complejo cultural. El proyecto no se limita al edificio principal. También incluye actuaciones en inmuebles anexos, porches, zonas de almacenamiento, aparcamientos y urbanización exterior. La intención es que el recinto funcione como un equipamiento abierto a la ciudad y conectado con su entorno inmediato.

Antes de iniciar la reforma será necesario retirar varios añadidos que han alterado la estructura original del Hospital Provincial. Entre ellos se encuentran antiguos quirófanos levantados en el espacio central, anexos perimetrales y entreplantas construidas para aprovechar la altura interior, pero que ahora resultan poco funcionales para los nuevos usos docentes.

El responsable técnico del proyecto, Ramón Cortés, ha explicado que el objetivo es recuperar la potencia arquitectónica del inmueble y eliminar elementos que dificultan su adaptación. La actuación busca compatibilizar la protección del edificio histórico con las exigencias de un centro educativo contemporáneo.

Proyecto en tramitación

El contrato para la redacción del proyecto fue adjudicado al estudio sevillano Reina & Asociados, con experiencia en intervenciones patrimoniales. Fue firmado el 2 de enero de 2026 y contempla distintas fases: demolición de elementos añadidos, proyecto básico, estudio de detalle y proyecto de ejecución.

El proyecto básico y el de demolición ya han sido presentados y se encuentran en fase de revisión. La previsión es remitirlos al Ayuntamiento de Cáceres en las próximas semanas para iniciar la solicitud de licencia urbanística. Una vez obtenida, se abrirán nuevos plazos técnicos antes de disponer del documento definitivo de obra.

Más de 32 millones

La estimación global supera los 32 millones de euros. La partida más elevada corresponde a la rehabilitación del edificio principal, con cerca de 21 millones. La obra nueva, que incluye el auditorio, porches y aparcamientos, rondará los 8 millones. A ello se suman las demoliciones previas y la urbanización del entorno.

Guardiola ha defendido que el proyecto permitirá recuperar una pieza relevante del centro de Cáceres y devolverle actividad diaria. "La cultura, tanto física como simbólicamente, tiene que estar en el corazón de las ciudades", ha afirmado Guardiola, que ha vinculado la actuación con el impulso de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

De hospital a motor cultural

La presidenta ha enmarcado la actuación en un contexto de colaboración entre administraciones. La Junta asumirá la inversión, el Ayuntamiento tramitará la licencia y la Diputación Provincial reorganizará los espacios que se liberen en el Complejo Cultural San Francisco tras el traslado de las enseñanzas artísticas.

Guardiola ha resumido el cambio de etapa con una imagen: las paredes del Hospital Provincial, ha dicho, "se dedicaban a cuidar vidas" y, tras su rehabilitación, pasarán a "cuidar vocaciones". Con esa transformación, Cáceres aspira a sumar un nuevo foco de actividad educativa, cultural y urbana en uno de los edificios más reconocibles de la ciudad.

Los centros, agradecidos

Los tres centros implicados están agradecidos con la colaboración de las instituciones. Ángel Jiménez, el director de la Escuela Superior de Arte Dramático, ha señalado su "inmensa alegría" porque "representa un sueño para todos nosotros". Montserrat Franco, directora del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero, ha reivindicado que "es una necesidad porque nuestro centro nunca ha contado con instalaciones propias". Por último, Rosana Garay, directora del Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa, ha asegurado que "hoy es un día espectacular para nosotros porque llevamos mucho tiempo pidiendo este lugar, quiero dejar constancia del trabajo real con los arquitectos y las instituciones".