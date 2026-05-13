El Hospital Universitario de Cáceres da inicio a la segunda fase de su ampliación con trabajos en el aparcamiento sur

El Hospital Universitario de Cáceres ha iniciado este pasado lunes las obras de la segunda fase con la llegada de la primera maquinaria y el arranque de los trabajos iniciales en el aparcamiento sur. El inicio efectivo de la actuación se ha producido un mes después de la firma del acta de replanteo, que tuvo lugar el pasado 10 de abril. La UTE compuesta por las empresas Sacyr y Gévora fue la adjudicataria de los trabajos por un valor de 188.789.935 euros.

Los primeros trabajos se centran en el aparcamiento sur, donde se ha previsto el desbroce y la preparación del ámbito sobre el que se desarrollarán posteriormente las actuaciones programadas. De forma paralela, se está llevando a cabo el vallado del futuro camino de acceso al aparcamiento norte, con el objetivo de asegurar la zona y ordenar los accesos y el entorno de la obra.

Implantación de obra

Durante las primeras semanas se ejecutarán también los trabajos habituales de implantación en una obra de gran volumen. La dirección de obra y los equipos técnicos coordinarán las actuaciones para que el desarrollo de los trabajos se realice con las máximas garantías de seguridad y con el menor impacto posible tanto en el entorno como en la operatividad diaria del hospital.

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La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres fue adjudicada por 188,7 millones de euros y supone la mayor obra licitada en la historia del Servicio Extremeño de Salud (SES). La intervención marca así un nuevo paso en el desarrollo del complejo sanitario cacereño, llamado a completar una infraestructura clave para la atención sanitaria en la provincia.

Hace seis semanas

La construcción de la segunda fase dio sus primeros pasos visibles a finales del mes de marzo. La Junta de Extremadura informó que los trabajos que se iban a desarrollar correspondían a actuaciones de sondeo previas al inicio de las obras relacionadas con el estudio geotécnico del proyecto. Se trataba, entonces, de un paso inicial imprescindible para conocer las características del terreno sobre el que se levantará el nuevo edificio, determinando aspectos clave como la cimentación o la resistencia del suelo.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 42 meses, por lo que la previsión de finalización se fija en noviembre de 2029.

Así será

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres está concebida como la culminación del complejo sanitario anexo de 97.000 metros cuadrados, ampliando servicios y capacidad asistencial, con el objetivo de reforzar la eficiencia en la atención y reducir la presión sobre otras instalaciones. El proyecto prevé la incorporación de nuevas áreas clínicas, espacios para especialidades médicas y la mejora de infraestructuras ya existentes, con el objetivo de adaptar el hospital a las necesidades actuales y futuras de la población.

Entre las principales dotaciones destacan 431 nuevas camas hospitalarias, que elevarán la capacidad total a 711; diez quirófanos adicionales hasta alcanzar los 25; y 182 consultas externas nuevas, que situarán el total en 283. El proyecto incluye también 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancia magnética, cuatro de rayos X y dos de TAC, además de una residencia para familiares con 30 habitaciones.

Demandas históricas

A ello se suma una de las demandas históricas del centro: más de 2.000 plazas de aparcamiento, así como una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros. Todo el conjunto se ha diseñado bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y modernidad, con financiación parcial de fondos europeos FEDER.

Cabe recordar que la primera fase se inauguró en noviembre de 2019, pero la ampliación ha atravesado distintas etapas desde entonces. Entre 2020 y 2022 se redactó el anteproyecto, que fue revisado dos años más tarde tras detectarse carencias en el plan inicial, como la insuficiencia de urgencias, la falta de espacios para docencia e investigación o la organización de la UCI. Este rediseño supuso ampliar la superficie en un 22 % para ajustarla a las necesidades reales. En julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó la contratación, en octubre se licitó la construcción con siete ofertas presentadas y en noviembre se adjudicó. Tras la resolución de un recurso en febrero de este año, se despejó el camino para la firma del contrato, que se produjo el pasado 17 de marzo.