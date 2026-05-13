Llega a Cáceres el autolavadero de perros por 4 euros

Dicen que el R-66 debe su nombre a la Ruta de la Plata 66. Dicen también que es una de las zonas residenciales más exclusivas y de mayor renta de Cáceres. Se trata de un barrio moderno, caracterizado por viviendas de gran tamaño, principalmente chalets y pisos amplios construidos desde los años 90. Situado en el Distrito Oeste de la ciudad, predominan en él las viviendas unifamiliares y adosadas amplias (de 120 a 150 o más), construidas mayoritariamente entre 1990 y 1999.

Una de sus avenidas, Alfonso Díaz de Bustamante, homenajea al hijo de Felipe Díaz de Bustamante Campuzano, ingeniero agrónomo, y de María Quijano de la Colina Fernández-Hontoria y de la Mora. Se licenció en Derecho. Fue alcalde de Cáceres de 1963 a 1977, siendo el alcalde que instaló el abastecimiento de agua en la ciudad. Tras su mandato fue nombrado en 1969 Consejero provincial de Bellas Artes de Cáceres. En 1979 ostentó el cargo de Consejero Delegado de «El Rincón Animales Salvajes, S.A.», futuro «Safari Madrid» en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Don Alfonso se casó con María Cristina de Ulloa y Ramírez de Haro y tuvieron 8 hijos. Ella murió en accidente de tráfico y tiempo después el alcalde volvería a contraer matrimonio con Rocío Falcó, grande de España, 20 años menor que él. Se casaron en Plasencia pero el matrimonio no duró mucho porque Rocío moriría a los 57 años al caer por unas escaleras del Galerías Preciados de Serrano. Fue condesa de Berantevilla y perdió el equilibrio en la escalera al salir de espaldas del ascensor con el carrito de la compra camino del aparcamiento. Fue Caballero de la Orden Militar de Calatrava y en 1967 se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Fotogalería | El R-66 de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Don Alfonso era muy elegante. Así que su abrigo preferido era el Loden. Los Loden de Don Alfonso eran de color verde. Dicen que a Juanito el del Agua le regaló algunos de esos abrigos. Juanito el del Agua era un señor muy grandote que cobraba los recibos del agua por las casas y que cantaba muy bien la ópera. Vivía por Santiago, cerca de la calle Belén, por donde estaba el Bar del Chicha, que lo llamaban así porque su dueño era alto y delgado. Don Alfonso logró que los Príncipes de Mónaco, Rainiero y Grace Kelly, visitaran la ciudad en 1974.

Los locales

Uno de los establecimientos más llamativos del barrio es el de los Servicios Caninos Old Drum. Gracias a él, olvídate de stress, pelos y limpiar en casa al bañar a tu mascota. El perro es el mejor amigo del hombre, por eso, como reza su lema: "Aprende a ser el mejor amigo de tu perro". Es curioso que en su interior disponen de un autolavado caninopor cuatro euros el lavado. Ofrecen además asesoramiento y adiestramiento, modificación de la conducta, alimentación y accesorios. El autolavadero abre todos los días de 9 a 21 horas.

Muy cerca, a la altura del número 7, la peluquería Gabinete Capilar Ceres y My Dog de Fátima Aguilar, dedicada al estilismo canino. Abre de lunes a viernes de 9 a 3 y las tardes bajo cita previa. Es una peluquería canina profesional, especialista en arreglos estéticos acordes a cada mascota. Cuentan además con servicio de ozonoterapia, dermocosmética, neurocosmética, bañoterapia, stripping para trabajar razas de pelo duro, carding para trabajar razas tipo spaniels, arreglo de rizos y peluquería especialista en bajo estrés.

Le siguen Iacere, dedicada al Big Data y, a la vuelta, la peluquería de Petri Moreno, un salón de hombre y de mujer, a un paso de la librería L'alondra. El edificio Acrópolis, que se inauguró en junio de 1996 por la constructora Estellés es otro de los emblemas del barrio, junto a la Clínica Dental R-66, la farmacia del licenciado Claros y la consulta de neumología de Juan Fernando Masa Jiménez. Natural de Mijadas, es jefe de servicio en el Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. Reconocido por su trayectoria en ventilación no invasiva, trastornos del sueño y obesidad, es Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Salamanca, doctor en Medicina y Cirugía con calificación Excelente Cum Laude, fundador de grupos de trabajo de ventilación no invasiva a nivel nacional e internacional, Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Salamanca y Académico de Honor.