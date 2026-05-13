Un nuevo espacio de arte abrirá en Cáceres con talleres de dibujo y materiales de bellas artes

Un nuevo espacio dedicado al arte y la creatividad abrirá próximamente sus puertas en Cáceres, concretamente en la calle Ceres. Bajo el nombre de Petirrojo, este nuevo establecimiento combinará la formación artística con la venta de materiales de bellas artes, ofreciendo clases de dibujo y pintura para todos los públicos.

'Petirrojo' nuevo espacio creativo en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Un nuevo rincón creativo

La llegada de 'Petirrojo' refuerza la creciente apuesta por las propuestas creativas en la ciudad. De hecho, este nuevo proyecto se ubicará junto a 'Calma Pottery', el taller de cerámica creativa que abrió sus puertas en el mes de octubre y que también nació con el objetivo de fomentar nuevas formas de expresión artística en Cáceres. Aunque el local de 'Petirrojo' continúa todavía en proceso de reforma, ya es posible identificar el espacio gracias a los rótulos y al cartel instalados en su fachada. Por el momento, el interior permanece oculto tras los escaparates cubiertos con papel marrón, una forma de mantener la expectación sobre los detalles y actividades que albergará este nuevo enclave cultural una vez abra oficialmente al público.

El lateral de la fachada del nuevo espacio de arte en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

La escena artística cacereña sigue creciendo

Cáceres, una ciudad históricamente vinculada a la cultura y al patrimonio, continúa ampliando su oferta artística gracias al impulso de nuevas iniciativas creativas que buscan fomentar la expresión artística y ofrecer a la ciudadanía espacios en los que desarrollar actividades alejadas de la rutina diaria. Propuestas como 'Petirrojo' o 'Calma Pottery' reflejan una creciente apuesta por el arte en sus diferentes disciplinas, así como por la creación en libertad y el aprendizaje artístico accesible para todos los públicos. Sin embargo, la capital cacereña ya contaba desde hace años con espacios dedicados al desarrollo cultural y creativo. Lugares como Belleartes o la galería La Sindicalista han consolidado una programación basada en talleres, exposiciones y muestras multidisciplinares que contribuyen a dinamizar la vida cultural de la ciudad y a reforzar el interés por el arte entre los cacereños.