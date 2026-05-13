Los periodistas de Cáceres premian a Jeremías Clemente Simón y Amalia Sánchez Sampedro

Jeremías Clemente Simón y Amalia Sánchez Sampedro han sido reconocidos en la tercera edición de los premios de periodismo de la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC). Estos reconocimientos distinguen la trayectoria profesional de periodistas vinculados al ámbito regional y nacional y serán entregados próximamente en la capital cacereña.

El III Premio Fernando García Morales reconoce la trayectoria de periodistas cuya carrera se haya desarrollado principalmente en el ámbito local o regional. En esta edición el jurado ha distinguido a Jeremías Clemente Simón Márquez, periodista vinculado durante décadas a distintos medios de comunicación regionales y nacionales.

Jeremías Clemente Simón inició su trayectoria profesional en la Cadena COPE en Cáceres en 1967 y comenzó a colaborar con el diario HOY un año después. Posteriormente trabajó como corresponsal de distintos medios nacionales, entre ellos Nuevo Diario, Diario 16 y El País, donde ejerció como corresponsal en Extremadura. Además, formó parte de la primera Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cáceres como secretario.

En 1975 se incorporó a Radio Nacional de España, medio en el que desarrolló gran parte de su carrera hasta 2005. Entre 2005 y 2008 fue el primer director de Canal Extremadura Radio y responsable de la puesta en marcha de la emisora pública autonómica.

Por su parte, el III Premio Especial APC distingue a periodistas cuya trayectoria se haya desarrollado especialmente en el ámbito nacional o internacional. La galardonada en esta edición es Amalia Sánchez Sampedro, nacida en Mérida y con una amplia carrera en prensa, radio y televisión.

Cofundadora de Colpisa

Sánchez Sampedro comenzó su carrera profesional en 1970 y fue cofundadora de la agencia Colpisa junto a periodistas como Manu Leguineche, Paco Umbral o Pepe Oneto. Tras su paso por distintos medios escritos, se incorporó a Televisión Española en 1984, donde desarrolló labores de información política e internacional y cubrió acontecimientos como las protestas de Tiananmen en Pekín en 1989.

La periodista también ha colaborado en programas de actualidad política en COPE y Cadena SER y, posteriormente, dirigió el Centro Territorial de Canal Sur en Madrid. Asimismo, ha participado como analista política en distintos espacios televisivos de ámbito nacional.

El jurado ha estado formado por José María Ortiz, Carmen Iglesias, Conrado Gómez, Isabel Bravo, María Hurtado y Javier Álvarez, presidente de la APC, responsable de valorar las distintas candidaturas presentadas.

Los Premios de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Cáceres cuentan con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura y la Diputación de Cáceres, además de la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura.

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En las dos ediciones anteriores los galardones recayeron en Enrique Baltar Ruiz y Marisa Rodríguez Palop, en 2024, y en Ángeles Luaces y Juan Antonio Pérez Mateos, en 2025.