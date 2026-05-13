Pleno cargado en el Ayuntamiento de Cáceres este jueves: el primer paso para bajar el IBI y el adiós de Encarna Solís

El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado para este jueves, 14 de mayo, un pleno extraordinario en el que se abordará la aprobación inicial del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2026. La sesión se celebrará a las 11.00 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial, según la convocatoria oficial firmada por la Alcaldía-Presidencia.

Aprobación inicial del presupuesto

El primer punto del orden del día corresponde al dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas sobre la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cáceres, de su organismo autónomo, de las bases de ejecución del presupuesto y de la plantilla de personal para este ejercicio.

La convocatoria señala como motivo de la sesión la necesidad de "agilizar la tramitación de la aprobación del Presupuesto General de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2026". Este presupuesto va a salir adelante con los votos favorables de PP y Vox y en él se incluyen medidas como la bajada de impuestos o la construcción de un pabellón de ferias.

Renuncia de una concejala del PP

El pleno extraordinario incluirá además la toma en conocimiento del escrito presentado por la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Encarnación Solís Pérez, en el que ha comunicado su renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento de Cáceres.

Ostentaba las concejalías de Asuntos Sociales, Igualdad, Mujer y LGTBI y se marcha para ser la nueva directora gerente del Servicio Extremeño de Salud tras el nombramiento la pasada semana por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Una vez que se confirme su baja en el consistorio, se llamará al siguiente en la lista: Jaime Jabato, que es director general de Infraestructuras Deportivas. Después está Cristina Mena Toja.

La sesión se celebrará en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el número suficiente de miembros para su constitución, quedaría fijada una segunda convocatoria para el siguiente día hábil a la misma hora.