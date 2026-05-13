Sertã será la primera localidad portuguesa en Jato, el encuentro de oportunidades del mundo rural en Cáceres

La Diputación de Cáceres y la Cámara Municipal de Sertã han dado un nuevo paso en la alianza de cooperación transfronteriza que ambas instituciones vienen construyendo en los últimos meses. El objetivo es afianzar un calendario de trabajo compartido y abrir proyectos comunes en ámbitos como el turismo, la cultura, el deporte, la educación, la artesanía, el intercambio empresarial, las cooperativas y las iniciativas agrosociales.

El encuentro se ha celebrado este martes en el Palacio Provincial, donde el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, se ha reunido con el presidente de la Cámara Municipal de Sertã, Carlos Miranda, y con equipos técnicos de ambas instituciones.

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La reunión no ha partido de cero. Según ha trasladado la institución provincial, se enmarca en una serie de contactos previos que han permitido ir concretando una hoja de ruta entre la provincia cacereña y este municipio portugués, con la intención de que la cooperación no quede en una declaración de intenciones, sino que se traduzca en actuaciones concretas a ambos lados de la frontera.

Sertã, primera presencia portuguesa en JATO

Uno de los acuerdos más destacados ha sido la invitación cursada a Sertã para participar en Jato, Encuentro de oportunidades del mundo rural, que se celebrará en Cáceres en el mes de junio. La presencia del municipio portugués tendrá un carácter simbólico y práctico, ya que será la primera localidad lusa que tome parte en esta cita dedicada a la promoción del territorio y del mundo rural.

Jato se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes de la provincia para poner en común oportunidades vinculadas al medio rural, la cultura, la actividad económica, el deporte y los proyectos de desarrollo territorial. Con la incorporación de Sertã, la Diputación abre además una vía de participación portuguesa en un foro que hasta ahora se había centrado principalmente en el ámbito provincial.

Una agenda común para dos territorios próximos

Miguel Ángel Morales ha defendido que esta línea de trabajo permite "profundizar en las relaciones entre el municipio de Sertã y la provincia de Cáceres", y ha subrayado que ambos territorios deben aprovechar "el potencial y la diversidad que supone pertenecer a dos países diferentes, pero tener numerosas cosas en común".

El presidente provincial ha señalado que la cooperación ya se está orientando hacia proyectos y actuaciones conjuntas en sectores como el turismo, la artesanía, las cooperativas y las iniciativas agrosociales. La intención es que la presencia de cada territorio en eventos del otro lado de la frontera sirva también para abrir nuevas oportunidades de promoción, intercambio y colaboración.

Más fuerza desde la frontera

Carlos Miranda ha insistido en que Sertã y Cáceres comparten problemas y oportunidades similares. El presidente de la Cámara Municipal ha señalado que ambos son territorios "relativamente parecidos", próximos a la frontera, pero alejados de los principales centros de decisión política.

Por eso, ha defendido la necesidad de "unirnos para tener más fuerza, defender nuestros intereses y avanzar en la cooperación cultural, turística, económica, deportiva, educativa". Esa idea ha marcado el tono de una reunión que ha querido mirar más allá de la relación institucional formal para construir una alianza útil entre territorios de interior.

Intercambios y proyectos compartidos

Las dos instituciones han abordado también la posibilidad de reforzar la promoción mutua en eventos celebrados tanto en la provincia de Cáceres como en Portugal. Además, se han planteado intercambios deportivos, escolares y culturales, con la intención de implicar no solo a las administraciones, sino también a colectivos, empresas, centros educativos y entidades del territorio.

La alianza entre la Diputación de Cáceres y Sertã se presenta así como una cooperación de proximidad entre dos espacios que comparten desafíos vinculados al mundo rural, la despoblación, la conectividad y la necesidad de ganar presencia política. La invitación a JATO será ahora el primer hito visible de esa nueva etapa de colaboración transfronteriza.