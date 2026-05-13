Ayudas municipales
Más subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres: los requisitos que debes cumplir y en lo que hay que utilizar el dinero
El Imas destina 20.000 euros para apoyar proyectos de formación, sensibilización e igualdad de género impulsados por asociaciones femeninas en 2026
El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones de mujeres de la ciudad durante el año 2026, una línea dotada con 20.000 euros y destinada a apoyar proyectos de formación, sensibilización, promoción de la igualdad y participación social.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y permitirá conceder ayudas de hasta 4.000 euros por asociación. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria remitido por la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el propio boletín.
Actividades subvencionables
Las bases recogen que las ayudas podrán financiar actividades formativas, informativas o de sensibilización que contribuyan a promover el papel de la mujer en la ciudad y a favorecer la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos, como el familiar, laboral, social o de participación.
Entre los proyectos subvencionables se incluyen acciones dirigidas a superar desigualdades de género, iniciativas de sensibilización sobre los cuidados, actividades de información de derechos laborales con perspectiva de género, propuestas vinculadas a la conciliación y la corresponsabilidad, así como actuaciones de dinamización asociativa.
También se contempla la instalación y mantenimiento de conexiones de banda ancha cuando estén ligadas a proyectos de alfabetización tecnológica, la creación de páginas web asociativas u otros elementos de dinamización relacionados con la igualdad de género.
Requisitos de las entidades
Podrán concurrir asociaciones de mujeres, fundaciones y federaciones de asociaciones de mujeres que estén legalmente constituidas, inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y que mantengan actualizados sus datos. Además, deberán carecer de ánimo de lucro y acreditar que sus fines coinciden con la finalidad de la convocatoria.
Las entidades solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Cáceres. Las bases también establecen que ninguna entidad podrá resultar beneficiaria de más de una subvención de concurrencia competitiva del IMAS dentro del mismo ejercicio presupuestario.
Criterios y justificación
La valoración de los proyectos tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la participación de las entidades en actividades de interés social desarrolladas en Cáceres, el interés ciudadano de los proyectos, el número de personas beneficiarias, la existencia de actividades similares en el municipio, la incorporación de valores de igualdad y prevención de la violencia de género, y la claridad en la planificación y justificación de las actuaciones.
No se financiarán proyectos que obtengan una puntuación inferior a 40 puntos. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, sin necesidad de constituir garantía, como financiación necesaria para ejecutar las actividades aprobadas.
El periodo de realización de los gastos y pagos subvencionados estará comprendido entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2026, mientras que la presentación de la cuenta justificativa deberá realizarse, como fecha máxima, el 15 de diciembre de 2026.
Recursos posibles
Contra el acuerdo de aprobación de la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos meses.
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