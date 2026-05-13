El supuesto fraude del vino Ribera del Duero, a juicio en Cáceres

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita una pena de dos años y tres meses de prisión para un hombre acusado de un presunto delito de estafa, tras simular el pago de una compra de 216 botellas de vino Ribera del Duero en una operación comercial realizada en agosto de 2023.

El juicio se celebra este mes de mayo en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde se analizará si el acusado actuó con intención de obtener un beneficio económico ilícito al engañar al vendedor mediante un supuesto justificante de transferencia bancaria.

Según el escrito de acusación, el procesado contactó el 30 de agosto de 2023 con la empresa DIMARCA.ES para adquirir un lote de vino “Matarromera crianza 2019”, por un importe de 4.213,96 euros. Tras acordarse la operación, la empresa emitió la correspondiente factura y condicionó la entrega del producto al abono previo del precio.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el acusado remitió ese mismo día un justificante de transferencia bancaria simulado, lo que llevó al vendedor a considerar realizado el pago y a entregar la mercancía a un transportista contratado por el propio comprador.

De Cáceres a Ávila

Las botellas fueron posteriormente trasladadas a un restaurante en la provincia de Ávila, donde parte del género fue intervenido días después por agentes de la Policía Nacional. En concreto, se recuperaron 204 botellas, aunque 12 unidades no pudieron ser localizadas, con un valor aproximado de 234,06 euros, que es la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad civil.

El Ministerio Público destaca que el acusado cuenta con múltiples antecedentes penales por delitos de estafa, con varias condenas firmes dictadas en distintos juzgados de España entre 2022 y 2023, algunas de ellas todavía pendientes de cumplimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada, previsto en el Código Penal, al haberse producido un engaño bastante que provocó un perjuicio económico a la empresa afectada.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la imposición de una multa de nueve meses con cuota diaria de 10 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, se reclama la devolución de 234,06 euros, correspondientes al valor de las botellas no recuperadas, más los intereses legales establecidos en la normativa vigente.