Tres citas culturales en Cáceres: literatura, cine clásico y música coral

Propuestas diversas en la ciudad.

Pilar Alcántara protagoniza 'El Club de la Maga' con 'La música de las palabras'

La escritora y maestra Pilar Alcántara será la próxima invitada del ciclo cultural El Club de la Maga, donde compartirá con el público su experiencia y visión del mundo de la cultura a través de la charla titulada 'La música de las palabras'. El encuentro tendrá lugar este 13 de mayo, de 20.30 a 21.30 horas, en el espacio del evento, una iniciativa que reúne a distintas figuras del ámbito cultural para dialogar con los asistentes en un formato cercano e íntimo. La cita se celebrará en el Hotel Alfonso IX, ubicado en Calle Parras número 9, que acogerá esta nueva sesión del ciclo El Club de la Maga.

Cine y coloquio de 'Marcelino, pan y vino' en la sesión 43 de 'Habla de Cine'

El ciclo Habla de Cine celebra su sesión número 43 con la proyección y posterior coloquio de la película 'Marcelino, pan y vino' (1955), en una cita dedicada al cine español más clásico y a la picaresca como hilo conductor de esta temporada. El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 21.00 horas en la Taberna Sir Lancelot Cáceres, donde los asistentes podrán disfrutar de esta emblemática obra dirigida por el cineasta Ladislao Vajda y protagonizada por el recordado actor infantil Pablito Calvo. La película, uno de los grandes títulos del cine español, mezcla fantasía y realismo mágico en un ciclo que reivindica el valor del cine autóctono y sus paisajes más castizos.

La Escolanía y el Coro Juvenil del Conservatorio 'Hermanos Berzosa' actúan en el Gran Teatro

El Ciclo Los Clásicos del Gran Teatro acoge hoy a las 20.00 horas la actuación de la Escolanía y el Coro Juvenil del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' de Cáceres, una de las formaciones vocales más destacadas del panorama musical educativo extremeño.

Ambas agrupaciones, integradas por alumnado del conservatorio, cuentan con una amplia trayectoria artística que incluye participaciones en producciones operísticas como 'Carmen' de Georges Bizet, así como colaboraciones con los Niños Cantores de Saint-Marc en el Gran Teatro de Cáceres. El Coro Juvenil ha desarrollado proyectos de gran formato como 'L’Orfeo' de Claudio Monteverdi y la versión de cámara de 'Carmina Burana' de Carl Orff, además de obtener reconocimientos en certámenes internacionales como el Concurso de Habaneras de Torrevieja o el Certamen de Canción Marinera de Candás. Dirigidas actualmente por José Luis Porras, estas formaciones refuerzan la educación musical del conservatorio mediante la práctica coral, con el apoyo docente de Danarys Betancourt y Rosa Baena, y el acompañamiento al piano de Alfonso Alegre.