El vino 'de la casa' del restaurante Atrio de Cáceres ya está a la venta y cuesta 240 euros

Lo contábamos recientemente: Atrio estrena vino propio. José Polo y Toño Pérez suman una nueva referencia al universo del restaurante cacereño, esta vez con una etiqueta de tinto firmada por uno de los nombres más respetados de la enología española, Telmo Rodríguez.

La novedad es que el vino ya puede comprarse. Se trata de una edición limitada de 1.103 botellas y los beneficios de su venta irán destinados íntegramente a financiar los proyectos sociales y culturales de la Fundación Atrio.

José Luis Paniagua en la bodega de Atrio con el nuevo vino. / Cedidas

La referencia está disponible en la página web del restaurante. Se comercializa en cajas de tres botellas, con un precio de 240 euros.

El vino procede de Viñedos de Matallana, en la Ribera del Duero, y desde Atrio lo presentan como una elaboración marcada por el origen, el paso del tiempo y una manera exigente de entender el vino.

40 aniversario

La iniciativa llega en un año simbólico para Pérez y Polo, coincidiendo con el 40 aniversario de la apertura del restaurante, consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos del país y con una bodega que forma parte esencial de su identidad.

Para este primer vino propio, los empresarios han contado con Telmo Rodríguez, amigo de la casa y figura clave del sector. El bodeguero vasco aporta su firma a una botella que no nace solo como una propuesta gastronómica, sino también como una vía para apoyar la actividad de la Fundación Atrio.

El sumiller del restaurante, José Luis Paniagua, ya había dado algunas pistas sobre esta primera añada en las redes sociales del establecimiento, donde la definió como un vino "goloso, aterciopelado y ligero".

Con esta edición limitada, Atrio incorpora una nueva pieza a su particular relación con el vino: una botella propia, vinculada a la Ribera del Duero y con finalidad solidaria.

Telmo Rodríguez, nacido en Irún en 1962, es una de las figuras más influyentes del vino español. Formado en Burdeos y vinculado a la histórica bodega familiar Remelluri, ha desarrollado una trayectoria marcada por la recuperación de viñedos antiguos y por la elaboración de vinos con identidad propia en distintas zonas del país, desde Rioja Alavesa hasta Ribera del Duero, Valdeorras, Málaga o Gredos.