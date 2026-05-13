Ocio
La voz de Manuel Carrasco sonará en la Mejostilla de Cáceres durante sus fiestas
La Asociación Vecinal Mejostilla organiza una jornada de puertas abiertas el 16 de mayo con actividades infantiles, música y mercado artesano.
La Asociación Vecinal Mejostilla ha presentado la programación oficial de las Fiestas Mejostilla 2026, una jornada abierta a toda la ciudadanía que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en los aparcamientos de los campos de fútbol de Pinilla, junto a la iglesia de San Juan Macías, en Cáceres. La cita será gratuita y reunirá propuestas para todos los públicos, con actividades infantiles, actuaciones musicales, mercado artesano, sorteos y zona de comida y bebida.
Una tarde pensada para la convivencia
La programación arrancará a las 18.00 horas con actividades infantiles dirigidas a los más pequeños. La asociación ha planteado estas fiestas como un espacio de encuentro para familias, jóvenes y mayores del barrio, con el objetivo de reforzar la convivencia vecinal y dinamizar la vida social de la Mejostilla.
Desde la Asociación Vecinal Mejostilla han destacado que estas fiestas "nacen con la intención de seguir fortaleciendo el tejido vecinal y ofrecer un espacio de encuentro, ocio y convivencia para familias, jóvenes y mayores del barrio".
Música, espectáculo y ambiente festivo
La actividad continuará a las 21.00 horas con un show drag queen protagonizado por Lilith Evel. Una hora después, a las 22.00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la noche con la actuación de Samuel Tosso y su espectáculo "Tributo a Manuel Carrasco", un concierto dedicado al artista andaluz que repasará algunos de sus temas más conocidos.
La jornada concluirá a partir de las 23.30 horas con una sesión DJ a cargo de Cherry Coke, que pondrá el cierre musical a una noche concebida para reunir al barrio en torno a la música, el ocio y la participación.
Durante toda la jornada habrá mercado artesano, sorteos, regalos y zona de comida y bebida. La organización ha agradecido la colaboración de las entidades, asociaciones, empresas y patrocinadores que han hecho posible la celebración de este evento.
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