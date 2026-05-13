La voz de Manuel Carrasco sonará en la Mejostilla de Cáceres durante sus fiestas

La Asociación Vecinal Mejostilla ha presentado la programación oficial de las Fiestas Mejostilla 2026, una jornada abierta a toda la ciudadanía que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en los aparcamientos de los campos de fútbol de Pinilla, junto a la iglesia de San Juan Macías, en Cáceres. La cita será gratuita y reunirá propuestas para todos los públicos, con actividades infantiles, actuaciones musicales, mercado artesano, sorteos y zona de comida y bebida.

Una tarde pensada para la convivencia

La programación arrancará a las 18.00 horas con actividades infantiles dirigidas a los más pequeños. La asociación ha planteado estas fiestas como un espacio de encuentro para familias, jóvenes y mayores del barrio, con el objetivo de reforzar la convivencia vecinal y dinamizar la vida social de la Mejostilla.

Desde la Asociación Vecinal Mejostilla han destacado que estas fiestas "nacen con la intención de seguir fortaleciendo el tejido vecinal y ofrecer un espacio de encuentro, ocio y convivencia para familias, jóvenes y mayores del barrio".

Música, espectáculo y ambiente festivo

La actividad continuará a las 21.00 horas con un show drag queen protagonizado por Lilith Evel. Una hora después, a las 22.00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la noche con la actuación de Samuel Tosso y su espectáculo "Tributo a Manuel Carrasco", un concierto dedicado al artista andaluz que repasará algunos de sus temas más conocidos.

La jornada concluirá a partir de las 23.30 horas con una sesión DJ a cargo de Cherry Coke, que pondrá el cierre musical a una noche concebida para reunir al barrio en torno a la música, el ocio y la participación.

Durante toda la jornada habrá mercado artesano, sorteos, regalos y zona de comida y bebida. La organización ha agradecido la colaboración de las entidades, asociaciones, empresas y patrocinadores que han hecho posible la celebración de este evento.