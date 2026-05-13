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En el Hotel Hilton

Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres

El encuentro en el Palacio de Godoy reunirá a figuras culturales para debatir la figura del conquistador Hernán Cortés y su legado

Zunzunegui con Nacho Cano (derecha), en una imagen del archivo del escritor mexicano.

Zunzunegui con Nacho Cano (derecha), en una imagen del archivo del escritor mexicano. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Hilton Palacio de Godoy en Cáceres acoge un encuentro cultural de primer nivel con la presentación del libro “Hernán Cortés, encuentro y conquista”, del escritor Juan Miguel Zunzunegui, en un acto que reunirá a destacadas figuras del ámbito cultural y que busca renovar el debate histórico en torno a la figura de Hernán Cortés.

La cita tendrá lugar el próximo 4 de junio  en el histórico edificio del Palacio de Godoy, un enclave patrimonial reconvertido en hotel de lujo y también en espacio de referencia para la celebración de eventos culturales, donde historia y actualidad dialogan en un mismo escenario.

Fundación Unidos por la Historia

El evento está organizado por la Fundación Unidos por la Historia, entidad que impulsa actividades orientadas a la reflexión sobre los grandes procesos históricos y su interpretación contemporánea, con especial atención al legado compartido entre Europa y América.

Entre los intervinientes destaca la presencia de Beatriz Paredes, presidenta de la Fundación, quien ofrecerá una intervención institucional centrada en la importancia de fomentar el análisis plural de la historia y abrir espacios de diálogo sobre su interpretación.

También participará el músico y compositor Nacho Cano, figura controvertida del panorama musical español, conocido por su trayectoria como integrante de Mecano y por su implicación en proyectos escénicos de gran formato como el musical 'Malinche', una producción que ha generado debate por su reinterpretación de la figura de Malintzin (La Malinche) dentro del relato de la conquista de México y los procesos de mestizaje cultural, conectando directamente con los ejes temáticos del libro presentado.

Noticias relacionadas y más

Juan Miguel Zunzunegui es un escritor e historiador mexicano especializado en divulgación histórica y análisis crítico de los procesos de construcción de los relatos nacionales en América Latina. Su obra se caracteriza por abordar episodios clave de la historia de México desde una perspectiva interpretativa que combina investigación, narrativa y reflexión cultural, con especial atención a figuras como Hernán Cortés y el proceso de conquista y encuentro entre civilizaciones, eje central de esta publicación.

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