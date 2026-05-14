Agenda cultural
Más de 70 bailarinas dan vida a 'Alma', el nuevo espectáculo de Laura Tello en el Gran Teatro de Cáceres
La propuesta de la coreógrafa, concebida como un homenaje al crecimiento personal, se estrenará el 26 de mayo en el Gran Teatro de Cáceres
La coreógrafa Laura Tello estrenará el próximo 26 de mayo, a las 20.30 horas, el espectáculo Alma en el Gran Teatro de Cáceres. La propuesta surge a partir de lo que, en un principio, iba a ser la tradicional gala de fin de curso de Danza Femae, el área de danza de la Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres, de la que Tello es coordinadora. Sin embargo, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una creación artística con identidad propia, concebida como un homenaje al crecimiento personal, la emoción y los valores a través de la danza.
Formar a través del arte
Desde hace años, Laura Tello desarrolla una metodología propia centrada en la enseñanza del ballet desde una perspectiva emocional y educativa, en la que la disciplina artística se combina con la transmisión de valores y el desarrollo personal de las alumnas. Bajo el lema juntas somos magia, la coreógrafa defiende la importancia de formar niñas conscientes y seguras de sí mismas, convencida de que serán las mujeres imparables del mañana.
Un homenaje a las mujeres y a las etapas de la vida
"Alma es, en definitiva, un viaje emocional y sensorial con el que queremos invitar al espectador a reconocerse en cada escena. Es también un homenaje a todas las mujeres que bailan con nosotras y a la importancia de abrazar cada etapa de la vida como una parte esencial de nuestra propia historia. Además, el espectáculo tendrá un carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Fundación Santa María la Real", explica Tello. Por otro lado, como creadora y directora artística del proyecto, Laura Tello ha concebido Alma como mucho más que una gala de danza, una experiencia artística y emocional capaz de conmover, inspirar y dejar una huella profunda tanto en el público como en las más de 70 alumnas que forman parte del espectáculo.
El poder educativo y emocional de la danza
La danza, más allá de su dimensión artística, se consolida como una herramienta fundamental de expresión, educación y crecimiento personal. A través del movimiento, no solo se transmiten emociones y historias, sino que también se fomentan valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo. En este sentido, proyectos como este ponen de relieve la capacidad de la danza para transformar a quienes la practican y también para emocionar a quienes la contemplan, convirtiéndose en un lenguaje universal capaz de conectar a las personas desde lo más profundo.
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