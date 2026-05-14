La absolución del exjefe de la Policía Local de Cáceres ya es firme al no recurrir la Fiscalía

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que absuelve al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y a un preparador de una academia de oposiciones por la supuesta filtración de preguntas de un examen de acceso ya es firme. La Fiscalía Provincial de Cáceres ha optado por no presentar recurso contra el fallo judicial, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a el Periódico Extremadura.

'Sospechas y prospecciones'

La resolución, hecha pública el pasado 30 de marzo, concluía que no existían pruebas suficientes para acreditar un delito de revelación de secretos en relación con el proceso selectivo para cubrir ocho plazas de agente de la Policía Local mediante oposición libre.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de marzo, la Fiscalía había solicitado penas de dos años y seis meses de prisión para el exjefe policial y de cinco años para el profesor de la academia, al considerar que ambos habrían compartido el contenido del examen con varios opositores, afectando supuestamente a la igualdad y transparencia del proceso.

Sin embargo, el tribunal entendió finalmente que no existían pruebas concluyentes que permitieran sostener la acusación. El abogado defensor del exjefe policial Emilio Cortés valoró tras conocerse el fallo que la construcción acusatoria se había basado “únicamente en sospechas y prospecciones”.

En términos similares se pronunció el letrado del preparador de oposiciones, Manuel Beato, quien defendió que nunca existió una filtración efectiva del examen.

Sin impugnaciones sobre el proceso selectivo

Las defensas también destacaron durante el procedimiento que ningún aspirante impugnó administrativamente la oposición ni presentó reclamaciones sobre el desarrollo de la prueba, celebrada en septiembre de 2022.

Las ocho plazas fueron adjudicadas con normalidad y los agentes seleccionados ejercen actualmente sus funciones dentro de la Policía Local de Cáceres.

Durante las sesiones del juicio declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, además de proyectarse audios enviados por el profesor investigado y abundante documentación administrativa relacionada con el procedimiento.