Bancos accesibles, pavimento táctil y limpieza contra incendios para Nuevo Cáceres

Nuevo Cáceres va a dar un vuelco de 180 grados con el objetivo de mejorar la accesibilidad en la barriada y la limpieza de zonas naturales para la prevención de incendios. El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el suministro de materiales de construcción, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y equipos de protección, seguridad y salud para las obras incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026.

Dos lotes diferenciados

La licitación se ha dividido en dos lotes. El primero corresponde a materiales de construcción, maquinaria, herramientas y medios auxiliares, con un presupuesto de 47.353,24 euros, IVA incluido. En este apartado se incluyen, entre otros suministros, hormigón, arena, cemento, gravilla, baldosas de pavimento táctil, bancos accesibles, señales en relieve y braille, apoyos isquiáticos, generadores eléctricos, hormigonera, radiales, martillos perforadores y diverso material de obra y jardinería.

El segundo lote está destinado a seguridad y salud, con un presupuesto de 9.228,04 euros, IVA incluido. Este bloque contempla gafas de protección, guantes, botas de seguridad, mascarillas, ropa de trabajo, chalecos reflectantes, cinta y conos de balizamiento, vallas de tráfico, carteles de seguridad y señalización para las obras.

Entregas en un plazo corto

El plazo general de ejecución del contrato se ha establecido en 14 días. No obstante, el pliego técnico concreta que el suministro del lote de materiales, herramientas, maquinaria y medios auxiliares se estima en dos semanas, salvo áridos y hormigones, cuyo plazo se fija en un día. Para el lote de seguridad y salud, la entrega se establece en dos días.

Los bienes deberán entregarse en las zonas de trabajo, en dependencias municipales o en el lugar que indique el personal técnico municipal dentro del término municipal de Cáceres. La documentación también precisa que los costes de carga, transporte, descarga, desembalaje y, en su caso, servicio de grúa o paletizado correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Actuaciones en Nuevo Cáceres

El pliego técnico vincula esta contratación a las obras del PFEA 2025-2026 para la mejora de la accesibilidad en la barriada de Nuevo Cáceres y la limpieza de caminos o zonas naturales con fines preventivos frente a incendios. Los planos anexos sitúan actuaciones en la zona de Nuevo Cáceres, con referencias a vados peatonales y espacios del barrio, así como a la ubicación de la Brigada de Obras municipal.

La actuación no cuenta con financiación de fondos europeos, según la información publicada en el expediente de contratación. Fuentes: expediente de licitación y pliego técnico del Ayuntamiento de Cáceres.