Cáceres 2031 crea una red regional de festivales para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura

El Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha dado un nuevo paso en su estrategia cultural con la celebración este miércoles de un encuentro de trabajo junto a representantes de algunos de los principales festivales y proyectos culturales de Extremadura. El objetivo: construir una red regional conectada y con proyección europea que permita reforzar la candidatura cacereña y abrir nuevas oportunidades internacionales para la cultura extremeña.

La reunión ha servido además para avanzar en la incorporación de Cáceres a EFFE Seal for Festival Cities and Regions, una iniciativa impulsada por la European Festivals Association que reconoce a ciudades y territorios comprometidos con la cultura y los festivales.

La candidatura formal de Cáceres se presentará este domingo y la adhesión oficial está prevista para el próximo martes. Desde ese momento, se abrirá la puerta a que los festivales extremeños puedan integrarse en esta red cultural europea.

El encuentro reunió a representantes de festivales de música, teatro, cine, flamenco, jazz, circo, literatura o arte contemporáneo procedentes de distintos puntos de la región. Entre ellos participaron iniciativas como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Horteralia, Stone & Music Festival, Extremúsika, Cáceres Irish Fleadh o Periferias, además de otros proyectos culturales repartidos por la comunidad autónoma.

Fotogalería | Extremúsika vuelve a latir al ritmo de rock, Robe y Sanguijuelas del Guadiana /

Por parte de Cáceres 2031 participaron la coordinadora del proyecto, Iris Jugo, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

Durante la jornada, desde la organización se insistió en que la candidatura a Capital Europea de la Cultura no puede construirse únicamente desde la ciudad de Cáceres, sino desde un modelo cultural compartido con toda Extremadura. En este sentido, se reivindicó el papel de los festivales como motores culturales, sociales y económicos capaces de dinamizar el territorio y proyectarlo internacionalmente.

Festivales extremeños en el mapa europeo

Uno de los aspectos más destacados fue la apuesta por una cultura que vaya más allá de las grandes capitales y que sitúe también en el mapa europeo a territorios rurales, intermedios y periféricos. Según se expuso en la reunión, las nuevas políticas culturales europeas valoran cada vez más proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la cohesión social desde el territorio.

El encuentro sirvió además para abrir futuras líneas de colaboración entre festivales extremeños, incluyendo posibles intercambios de programación, proyectos culturales conjuntos y la creación de un calendario regional coordinado que permita reforzar la proyección internacional de Extremadura.

Desde Cáceres 2031 subrayaron también que la candidatura no busca absorber ni modificar la identidad de los festivales ya existentes, sino fortalecer un ecosistema cultural que consideran “diverso, consolidado y con fuerte arraigo territorial”.

Con esta iniciativa, Cáceres continúa perfilando una candidatura cultural que pretende apoyarse en la cooperación regional y en la conexión europea como pilares fundamentales de cara al horizonte de 2031.