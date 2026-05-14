Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas

El domingo arrancará con cortes de luz en varios puntos de Cáceres. La compañía i-DE, del grupo Iberdrola, ha programado tres interrupciones del suministro eléctrico durante la mañana del 17 de mayo por trabajos de mantenimiento y mejora de la red. Los cortes afectarán principalmente a la carretera de Medellín, al polígono Veintiuno y a la urbanización Portanchito, con franjas que irán desde media hora hasta cuatro horas.

Primer corte a las 7.30 horas

La primera interrupción está prevista entre las 7.30 y las 8.00 horas. Afectará a distintos puntos de la carretera de Medellín (kilómetros 35, 36, 38 y 59) y al polígono Veintiuno, en los números 67 PC y 67 1.

Cuatro horas sin suministro en algunas zonas

El corte de mayor duración se ha fijado entre las 8.00 y las 12.00 horas. En este caso, la interrupción afectará a la carretera de Medellín, en los kilómetros 20, 26, 46, 47, 48 y 50, así como a la urbanización Portanchito, número 10 A.

La compañía ha previsto una tercera interrupción entre las 12.00 y las 12.30 horas, de nuevo en la carretera de Medellín (kilómetros 35, 36, 38 y 59) y en el polígono Veintiuno.

Restablecimiento sin previo aviso

i-DE ha advertido de que, si los trabajos terminan antes de la hora indicada, el suministro se restablecerá "inmediatamente y sin previo aviso". Por este motivo, ha pedido evitar labores de mantenimiento en las instalaciones durante el periodo de corte, ya que el servicio podría volver antes de lo previsto y causar accidentes.

La compañía ha trasladado sus disculpas por las molestias y ha recordado que los usuarios pueden darse de alta en el área de clientes para recibir avisos gratuitos por SMS o correo electrónico sobre cortes programados y averías.