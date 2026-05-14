El adiós entre lágrimas de Encarna Solís: "Cáceres merece otra oposición"

La ya ex concejala de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Cáceres Encarna Solís ha escenificado este jueves su despedida entre lágrimas y con un discurso en el que ha defendido su gestión al frente del área social y ha lanzado un duro mensaje a la oposición municipal durante el pleno extraordinario de presupuestos.

Solís, que compatibilizaba desde septiembre de 2023 la dirección del Área de Salud de Cáceres con sus responsabilidades municipales, da el salto ahora a la gerencia regional del SES tras una trayectoria profesional vinculada principalmente al sistema sanitario público extremeño, tanto en Atención Primaria y Hospitalaria como en el Complejo Hospitalario de Cáceres, donde ejerció como enfermera quirúrgica.

Balance

La edil ha aprovechado su intervención para realizar un balance de su etapa de gobierno, destacando el incremento del presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que ha situado en más de cuatro millones de euros en 2024 y en 4,3 millones en 2026, con aumentos en partidas destinadas a mayores, conciliación, natalidad y atención a colectivos vulnerables.

En materia de igualdad y mujer, Solís ha subrayado el aumento de la inversión en 135.000 euros y la incorporación de Cáceres al sistema Viogén, además de la puesta en marcha de campañas institucionales del 8M y 25N con un enfoque preventivo y educativo.

La concejala también ha puesto el foco en las políticas de envejecimiento activo, destacando el incremento de la partida para mayores, que pasará de 91.000 a 191.000 euros, así como programas de talleres, actividades culturales y participación social dirigidos a este colectivo.

Solís llora durante su despedida en sesión plenaria. / EP

Acusaciones a la oposición

En el tramo más político de su intervención, Solís ha cargado contra la oposición, a la que ha acusado de recurrir a la “mentira gratuita” y a los “descalificativos”. “No me preocupa que digáis mentiras”, ha llegado a afirmar, antes de insistir en que la ciudad “merece una oposición preparada” y centrada en el debate político y no en el ataque personal.

Visiblemente emocionada, la edil ha defendido que su trabajo no se ha visto condicionado por las críticas y ha asegurado que deja el cargo con la satisfacción de haber trabajado con honestidad y responsabilidad, en un discurso interrumpido en varios momentos por la emoción.

Solís también ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a quien ha agradecido su confianza y cercanía durante su etapa en el gobierno municipal, cerrando su intervención con un “Siempre contigo, Rafa”.

El alcalde, por su parte, ha agradecido públicamente la labor desarrollada por la concejala y ha destacado su vocación de servicio, además de desearle éxito en su nueva responsabilidad al frente del SES, donde ha señalado que su trabajo repercutirá en beneficio de todos los extremeños.