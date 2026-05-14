La Ex-A1 de Cáceres espera a Portugal: el nuevo puente internacional se decidirá en una cumbre hispano-lusa

El puente internacional previsto sobre el río Erjas para prolongar la conexión por autovía desde Moraleja hasta Castelo Branco ha vuelto este jueves al centro del cruce político entre administraciones. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado en Cáceres que esta infraestructura no depende solo de un trámite autonómico ni de un simple convenio, sino de un acuerdo entre España y Portugal que debe formalizarse en una cumbre hispano-lusa.

Quintana ha respondido así al nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, después de que este haya señalado que el proyecto estaba pendiente de un "convenio". El delegado ha afeado esas palabras y ha apuntado que el procedimiento tiene que seguir el calendario bilateral entre ambos países, como ya ocurrió con el puente sobre el río Sever en Cedillo.

La Ex-A1, que va de Navalmoral de la Mata a Moraleja, a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel

"No sé si es desconocimiento del consejero, como acaba de llegar, o su incapacidad", ha espetado Quintana, que ha insistido en que el acuerdo "se tiene que firmar oficialmente en una cumbre oportuna".

Un proyecto entre dos gobiernos

El delegado del Gobierno ha defendido que la conexión de la Ex-A1 con Castelo Branco se está gestionando desde el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Transportes con sus homólogos portugueses. Según ha recordado, hace dos años se contrató el estudio de viabilidad del puente internacional y desde entonces se han seguido los trámites necesarios.

Quintana ha preguntado además al consejero por qué "entrar ahora las prisas" en un proyecto que, ha recalcado, depende de un acuerdo con Portugal. "Yo creo que Francisco Ramírez no debe tapar todas sus carencias atacando al Gobierno de España", ha subrayado.

Avanzar en la conexión

El objetivo de esta infraestructura es avanzar en la conexión por autovía entre el norte de Extremadura y Portugal, con Castelo Branco como punto clave para enlazar después con Lisboa.

"Aquí lo que tenemos que hacer es colaborar y en este caso no es solamente el Gobierno de España, sino un acuerdo que tenemos que hacer con el Gobierno de Portugal", ha indicado Quintana, que ha reclamado "lealtad institucional" a la Junta. "Lo que interesa a los ciudadanos es que trabajemos y que haya una lealtad institucional y este consejero no parece que haya venido con mucha lealtad institucional", ha reprochado.