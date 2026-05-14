La Casa de las Carcasas dinamizará el centro de Cáceres con una nueva apertura en la calle San Pedro

La Casa de las Carcasas prevé abrir entre finales de mayo y principios de junio una nueva tienda en la calle San Pedro de Cáceres, en una clara apuesta por reforzar la actividad comercial en uno de los ejes tradicionales de la ciudad. Aunque la compañía todavía no ha confirmado oficialmente el local exacto en el que se instalará, en las últimas semanas se ha detectado movimiento en el establecimiento que ocupaba Inma Polo. Este comercio abrió sus puertas en marzo de 2025 y, hace apenas unos meses, colocó el cartel de "se alquila".

Hasta ahora, la firma contaba únicamente con presencia en Cáceres a través de su tienda ubicada en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Con esta nueva apertura, la empresa da el salto al centro urbano, contribuyendo así a revitalizar una de las zonas comerciales con más tradición de la capital cacereña.

Calle San Pedro de Cáceres. / El Periódico

Un crecimiento sostenido desde 2012

La compañía, cuya sede se encuentra en Jaraíz de la Vera, nació en 2012 como un proyecto exclusivamente online. Apenas un año después inauguró su primer kiosco en el Centro Comercial Xanadú, iniciando una expansión que desde entonces no ha dejado de crecer. La identidad de la marca ha estado definida desde sus inicios por la visión de su fundador y CEO, Ismael Villalobos, quien ha defendido un modelo de crecimiento basado en establecimientos de titularidad propia. Según sostiene la compañía, esta estrategia ha permitido mantener los estándares de calidad y la imagen de marca de La Casa de las Carcasas, demostrando además que es posible expandirse al margen del modelo tradicional de franquicias.

El característico color verde de sus establecimientos se ha convertido en una seña de identidad fácilmente reconocible en toda España. La firma cuenta ya con más de 200 tiendas repartidas por el país, tanto en centros comerciales como a pie de calle, y ha iniciado además su expansión internacional con presencia en países como Portugal e Italia, con previsión de seguir creciendo en otros mercados europeos.

Producción propia y crecimiento internacional

En 2025, Ismael Villalobos fue reconocido con el Premio Empresario del Año, un galardón que pone en valor la trayectoria de crecimiento de La Casa de las Carcasas. La compañía cuenta actualmente con presencia en cerca de 980 tiendas repartidas por todo el mundo y una plantilla de alrededor de 5.500 trabajadores distribuidos en los cinco continentes. La firma alcanza una facturación estimada de 145 millones de euros y, dentro de su estrategia de expansión industrial, amplió su fábrica de Jaraíz de la Vera. Con esta inversión, la empresa dio un paso más en su apuesta por la producción propia de accesorios que hasta entonces importaba desde China, reforzando así su capacidad industrial y su implantación empresarial en Extremadura.