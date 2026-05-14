Choque institucional por el puente en la nueva autovía de Cáceres a Portugal: esto dice la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura ha contestado este jueves al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y ha negado que el acuerdo entre España y Portugal para avanzar en el puente internacional de la autovía EX-A1 entre Moraleja y la frontera con Portugal tenga que esperar necesariamente a la celebración de una cumbre hispano-lusa.

La respuesta del Ejecutivo regional ha llegado después de que Quintana haya defendido en Cáceres que esta infraestructura debe acordarse en una cumbre bilateral entre ambos gobiernos, como ocurrió con el puente sobre el río Sever en Cedillo, y haya afeado al nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, que hablara de un "convenio". La posición del delegado ha sido recogida este jueves por Europa Press y otros medios regionales.

Réplica jurídica

La Junta ha aclarado que, según su criterio, "no es necesario esperar a la celebración de la próxima cumbre hispano-lusa" para firmar el acuerdo bilateral que permita desbloquear el proyecto del puente internacional. El Gobierno regional sostiene que no existe "ninguna obligación jurídica" que obligue a España y Portugal a rubricar este tipo de acuerdos en una cumbre de jefes de Estado o de Gobierno.

En ese sentido, el Ejecutivo extremeño ha citado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la Ley española 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, para defender que ninguna de esas normas exige que los acuerdos internacionales se firmen en una cumbre.

Según la Junta, el Derecho internacional únicamente requiere que la firma o la manifestación del consentimiento se realice por autoridades competentes con plenos poderes, "con independencia del formato o escenario utilizado".

Un acuerdo administrativo

El Ejecutivo regional ha ido más allá y ha sostenido que el acuerdo para construir el puente internacional "no necesita ni siquiera un tratado internacional", sino que bastaría con un convenio o acuerdo administrativo entre gobiernos.

La Junta ha recordado además que España y Portugal han formalizado "numerosos acuerdos y declaraciones conjuntas" fuera del marco de las cumbres bilaterales, mediante firmas ministeriales, canje de notas o declaraciones conjuntas, fórmulas que considera plenamente válidas y eficaces en Derecho.

Con esta respuesta, el Gobierno extremeño ha elevado el tono del cruce institucional abierto en torno a una infraestructura largamente reclamada en el norte de la provincia de Cáceres, llamada a completar la conexión de la EX-A1 desde Moraleja hacia Castelo Branco y a reforzar el enlace por carretera con Portugal.

Choque con Quintana

Quintana había defendido horas antes que el proyecto se está gestionando desde el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Transportes con sus homólogos portugueses, y que el acuerdo debe firmarse "oficialmente en una cumbre oportuna". También había pedido "colaboración" y "lealtad institucional" a la Junta para sacar adelante esta conexión.

El delegado del Gobierno ha reprochado a Ramírez que, a su juicio, pretenda "tapar todas sus carencias atacando al Gobierno de España", y ha preguntado por qué "entrar ahora las prisas" en un proyecto que, según ha señalado, sigue los trámites oportunos desde que hace dos años se contrató el estudio de viabilidad del puente internacional.

La Junta, por su parte, ha centrado su réplica en el procedimiento y ha defendido que la firma del acuerdo bilateral puede realizarse sin aguardar al calendario político de las cumbres entre España y Portugal. El fondo de la discusión sigue siendo el mismo: cuándo y cómo se podrá desbloquear el puente que debe dar continuidad a la autovía extremeña hacia Castelo Branco.