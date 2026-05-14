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Asociación de Vecinos Ciudad Monumental

La Ciudad Monumental de Cáceres celebra diez años de arte, barrio y convivencia con las aves

El colectivo vecinal conmemora su décimo aniversario en Cáceres mediante talleres y actividades para integrar la biodiversidad en el casco antiguo

Cernícalo primilla sobrevolando el Foro de los Balbos.

Cernícalo primilla sobrevolando el Foro de los Balbos. / Birding in Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental conmemorará este jueves su décimo aniversario de participación activa en el Festival de las Aves de Cáceres, una iniciativa que durante la última década ha convertido el arte y la participación ciudadana en herramientas de concienciación sobre la convivencia entre el patrimonio histórico y la riqueza ornitológica del casco antiguo cacereño.

La celebración tendrá lugar el próximo 14 de mayo a las 10.00 horas en el Museo de Cáceres, coincidiendo además con el balance de una trayectoria vinculada al Festival de las Aves, cuya XVI edición se celebró los pasados 17 y 18 de abril.

Desde la asociación destacan que, para quienes viven en la Ciudad Monumental, esta cita supone “una celebración de la identidad de un barrio que convive diariamente con sus ‘aVECINAS’ aladas en un entorno privilegiado de especial protección”.

Durante estos años, el colectivo vecinal ha desarrollado distintos talleres creativos y actividades participativas dirigidas a la población local con el objetivo de acercar el valor medioambiental de las aves urbanas a vecinos y visitantes. Estas iniciativas han permitido decorar espacios emblemáticos del casco histórico utilizando expresiones artísticas para poner el foco en la biodiversidad presente en la zona monumental.

Cartel de este año del festival.

Cartel de este año del festival. / Ayuntamiento de Cáceres

La asociación ha agradecido el respaldo institucional recibido durante esta década, especialmente el apoyo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, que ha contado con el colectivo vecinal en las distintas ediciones del festival, así como de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres.

Regalos

El acto conmemorativo se celebrará en el Museo de Cáceres, un espacio que la asociación considera “referente cultural” dentro de la ciudad histórica. Asimismo, han agradecido la colaboración de la directora del museo, Raquel Preciados, por su disposición hacia esta iniciativa vecinal.

Como parte de la celebración, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental entregará vales regalo a los colectivos participantes en la edición de 2026, que podrán canjearse en pequeños comercios del casco histórico como las librerías Todolibros, Una Loca de Hartar, L’Alondra y Ceres, además del establecimiento Ultramarinos Jiménez.

Con esta iniciativa, la entidad pretende reconocer la implicación de asociaciones, centros educativos y colectivos sociales que han colaborado en el proyecto a lo largo de estos años, entre ellos la Fundación Sorapán de Rieros, la Casa Familiar Cruz Blanca y los colegios CEIP Castra Caecilia, CEIP Gabriel y Galán y CEIP Extremadura.

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Desde la junta directiva señalan que el objetivo es que “el agradecimiento revierta en el barrio”, fortaleciendo tanto la participación ciudadana como el tejido comercial y social de la Ciudad Monumental de Cáceres.

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