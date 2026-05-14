Todo lo que tienes que saber si eres uno de los 1.800 corredores participantes en la Media Maratón de Cáceres este sábado

La XIX Media Maratón "Cáceres, Patrimonio de la Humanidad" convertirá este sábado 16 de mayo las calles de la ciudad en un gran circuito de atletismo popular. La prueba, que comenzará a las 19.00 horas, ha alcanzado este año un récord de participación, con 1.800 corredores inscritos, todos los dorsales agotados y una lista de reserva habilitada por si se produce algún cambio de última hora.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha presentado la carrera junto al director deportivo de Pulsaciones.net, David Pozas, y el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro. Rodríguez ha destacado que se trata de "una prueba nocturna que recorre las calles de nuestra ciudad", en un entorno "único" declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una distinción que este año cumple su 40 aniversario.

La cita incluirá tres modalidades: la media maratón de 21 kilómetros, la carrera de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles, pensadas para incorporar también a los más pequeños a una jornada que el Ayuntamiento presenta como una "fiesta del deporte".

Récord de dorsales

Rodríguez ha subrayado que Cáceres está "de enhorabuena" porque la prueba ha agotado todos los dorsales y se ha convertido en la edición más numerosa de su historia. "Hemos agotado todos los dorsales siendo la edición más numerosa con 1.800 participantes", ha señalado la concejala, que ha añadido que, debido a la demanda, este año se ha habilitado una lista de reserva.

Cartel de la Media Maratón de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La responsable municipal ha vinculado este crecimiento al año de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte. "Somos Ciudad Europea del Deporte y eso se está notando en la ciudad", ha indicado. Además, ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en una edición especial para 2027, cuando la media maratón cumplirá veinte años, y ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el número de dorsales.

Nuevo paso por la Ciudad Deportiva

Una de las principales novedades estará en el recorrido. Por primera vez, la carrera entrará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de la Junta de Extremadura, un cambio que busca reforzar el carácter deportivo de una prueba que ya está consolidada en el calendario local y regional.

La organización también ha preparado una nueva camiseta, que según Rodríguez "está siendo el reclamo de todos los corredores y del público en general", además de una bolsa del corredor "muy completa" pensada para los participantes.

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Cáceres y cuenta con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y varias empresas patrocinadoras.

Más hombres que mujeres, pero con subida femenina

David Pozas ha detallado que, de los 1.800 inscritos, 1.342 son hombres y 458 mujeres, lo que sitúa la participación femenina en torno al 26%. "Vemos que la participación femenina va subiendo, lo cual es un buen dato", ha afirmado. Del total de corredores, 588 son cacereños, aunque también habrá participantes procedentes de otros países.

La jornada comenzará ya por la mañana con actividades deportivas e infantiles en el Foro de los Balbos. Por la tarde, habrá un DJ a las 17.30 horas tanto en este espacio como en la Cruz de los Caídos. Las carreras infantiles arrancarán también a las 17.30 horas, mientras que las pruebas adultas de 10,5K y 21K tendrán una única salida a las 19.00 horas. La entrega de premios está prevista para las 21.30 horas.

Los atletas estarán acompañados por cinco bicicletas y contarán con liebres, identificadas mediante globos de tiempos, para que quienes quieran marcar un ritmo concreto puedan seguirlas durante la carrera.

Entrega de dorsales

La entrega de dorsales comenzará este jueves por la tarde y continuará durante todo el viernes en Decathlon. El sábado se podrán recoger en el Foro de los Balbos.

Santi Amaro ha destacado que el calendario deportivo "no deja de crecer" en Extremadura y ha defendido la apuesta del Gobierno regional por la atracción de grandes eventos. También ha felicitado al Ayuntamiento de Cáceres por su trabajo en esta cita. "Nuestras instalaciones están a disposición de todos los cacereños y cacereñas", ha señalado.

El director general de Deportes ha incidido en que la prueba "está muy consolidada" y debe seguir progresando. A su juicio, cubrir las 1.800 plazas "tan rápido" refleja "la importancia, la popularidad y el arraigo" que está adquiriendo la media maratón, que este fin de semana situará a Cáceres en el centro del atletismo popular a nivel regional y nacional.