Así será el CREA, un centro artístico que transformará para siempre el Hospital Provincial de Cáceres

El antiguo Hospital Provincial de Cáceres dejará de ser solo una pieza reconocible de la memoria urbana de la ciudad para convertirse en uno de sus grandes espacios de futuro. El edificio será el CREA, una sede común para las enseñanzas artísticas de Extremadura que reunirá en un mismo recinto la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio Oficial de Música y el Conservatorio Profesional de Danza. Una transformación de más de 32 millones de euros que no se limitará a adaptar aulas, sino que cambiará por completo el uso, la imagen y la vida interior del inmueble.

La actuación prevé recuperar la potencia arquitectónica del hospital, retirar elementos añadidos durante décadas y crear un complejo docente y cultural con aulas especializadas, salas de ensayo, biblioteca, zonas de trabajo, espacios de almacenamiento, urbanización exterior y un auditorio con capacidad para más de 364 personas. La previsión es que esté listo en octubre de 2031, en el horizonte de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura.

Recuperar el edificio antes de transformarlo

El CREA partirá de una operación previa clave: limpiar el antiguo Hospital Provincial de añadidos que han alterado su configuración original. El responsable técnico del proyecto, Ramón Cortés, ha explicado que en distintas etapas se incorporaron elementos que ahora dificultan la nueva función del inmueble. Entre ellos figuran la zona de antiguos quirófanos situada en el espacio central, anexos perimetrales y entreplantas levantadas para aprovechar la altura libre entre plantas.

El Periódico Extremadura

Esas intervenciones permitieron en su momento ganar superficie, pero han dejado zonas con alturas reducidas y una distribución poco adecuada para los usos previstos. La rehabilitación buscará precisamente lo contrario: abrir espacios, recuperar recorridos, aprovechar las grandes dimensiones interiores y adaptar el conjunto a las exigencias de la música, la danza y el arte dramático.

No se trata, por tanto, de una reforma menor. La actuación supone desmontar parte de lo añadido para que el edificio vuelva a respirar y pueda acoger una actividad muy distinta a la sanitaria. Donde antes hubo consultas, quirófanos y dependencias hospitalarias, habrá aulas de interpretación, salas de ensayo, espacios escénicos, zonas técnicas y lugares de convivencia para el alumnado.

Tres enseñanzas en una sola sede

El futuro centro reunirá tres disciplinas con necesidades muy diferentes. Esa ha sido una de las principales dificultades del diseño. Música requiere numerosas dependencias de menor tamaño, aulas de ensayo, espacios para instrumentos y salas con condiciones acústicas específicas. Danza necesita superficies amplias, altura, suelos adecuados y libertad de movimiento. Arte Dramático demanda aulas versátiles, zonas de trabajo corporal, espacios escénicos y lugares preparados para la práctica interpretativa.

Para encajar ese programa, los equipos técnicos han trabajado durante años con las direcciones de los tres centros. La distribución reserva las zonas de mayor amplitud para los usos que precisan más altura y flexibilidad, mientras que otras áreas se destinarán a aulas individuales, departamentos, biblioteca, almacenes y servicios comunes.

Un auditorio como pieza central

Uno de los elementos más relevantes será el nuevo auditorio. Tendrá más de 364 plazas y se ubicará en una zona anexa al edificio principal. Estará concebido como un espacio preparado para la actividad docente, pero también con capacidad para abrirse a la ciudad mediante representaciones, conciertos, ensayos abiertos y actos vinculados a la vida cultural cacereña.

El auditorio contará con patio de butacas, escenario, palco, cabinas de control, aseos y accesos propios. Su incorporación refuerza la dimensión pública del CREA, que no será únicamente un centro educativo, sino también un equipamiento cultural con vocación de presencia urbana.

La operación incluye además porches, aparcamientos, zonas de relación exterior y una nueva ordenación del entorno. El objetivo es que el conjunto no funcione como un edificio cerrado, sino como un espacio conectado con las calles próximas y con la actividad cotidiana del centro de Cáceres.

Más de 15.000 metros cuadrados rehabilitados

Las cifras reflejan la envergadura de la transformación. La rehabilitación del edificio principal afectará a unos 15.600 metros cuadrados y concentrará la mayor parte de la inversión, con cerca de 21 millones de euros. A ello se suman alrededor de 6.500 metros cuadrados de obra nueva, vinculados al auditorio, porches y aparcamientos, con una previsión superior a los 8 millones.

También se contemplan demoliciones sobre más de 8.700 metros cuadrados, con una inversión estimada en torno a 650.000 euros, y trabajos de urbanización sobre unos 8.600 metros cuadrados, valorados en unos 2 millones. En total, la estimación técnica ronda los 31,6 millones, aunque la inversión anunciada por la Junta se eleva a 32,6 millones.

El contrato de redacción ha sido adjudicado al estudio sevillano Reina & Asociados, especializado en actuaciones patrimoniales. Fue firmado el 2 de enero de 2026 y se ha organizado en varias fases: proyecto de demolición, proyecto básico, estudio de detalle y proyecto de ejecución. El documento básico y el de demolición ya han sido presentados y están en revisión antes de su remisión al Ayuntamiento de Cáceres para solicitar la licencia urbanística.

Un cambio de uso y de ciudad

La transformación del Hospital Provincial en el CREA tiene una lectura que va más allá de la obra. Supone devolver actividad diaria a un inmueble histórico, atraer a jóvenes al centro, reforzar la red cultural de Cáceres y convertir un antiguo espacio sanitario en un lugar de creación, aprendizaje y exhibición artística.

El edificio no perderá su memoria, pero cambiará de pulso. Dejará atrás los usos hospitalarios para convertirse en un recinto atravesado por clases, ensayos, música, movimiento y escena. Si se cumplen los plazos, en octubre de 2031 el antiguo Hospital Provincial abrirá una nueva etapa como uno de los proyectos culturales y educativos más ambiciosos de Cáceres.