La historia de superación de los jóvenes venezolanos Kleiber y Daniela al frente de su nuevo bar en Antonio Hurtado de Cáceres

Kleiber Maita no sabía servir una caña cuando llegó a ponerse detrás de la barra. Tampoco dominaba el café, ni los vinos, ni ese mapa tan cacereño de costumbres pequeñas que sostiene la vida de un bar: quién quiere el pincho antes de sentarse, quién pide la copa de una marca concreta, quién necesita solo cinco minutos de conversación para volver al día siguiente. Había llegado de Venezuela, de San Félix, en el estado de Bolívar, con 26 años, una carrera de investigación penal terminada y la certeza de que estudiar no siempre bastaba cuando el sueldo no alcanzaba para imaginar una familia.

Ahora sonríe detrás de la barra de El Rincón Hispano, en plena avenida Antonio Hurtado, junto a Daniela, su pareja. Los dos han cumplido poco más de un año en Cáceres y desde el 15 de agosto del pasado año han convertido este local en algo más que un negocio. Es un bar, sí. Pero también una casa provisional para quienes echan de menos América Latina y una puerta de entrada para los cacereños que aún no saben que una arepa puede contar una historia. También gracias a la disciplina y el trabajo inculcado por su padre, Antonio.

Confianza para empezar

La historia no ha arrancado con grandes planes empresariales, sino con una palabra sencilla: confianza. Kleiber ha recordado que Juan Agustín, un vecino de la ciudad, les tendió la mano cuando la familia buscaba una manera de salir adelante. "Confió en nosotros", ha resumido. Esa confianza fue el primer ingrediente de un proyecto familiar. Kleiber forma parte de una familia numerosa, con cinco hermanos, su padre y su madre, y ha aprendido pronto que emigrar no es solo cambiar de país, sino empezar muchas veces desde cero sin que se note demasiado.

"Solo los incapaces se dan por vencidos", ha dicho. La frase se le quedó grabada en Venezuela, en años de tropiezos y de búsqueda. Después pasó por Perú, donde también comprobó que la prosperidad no siempre vence a la inseguridad. En Cáceres ha encontrado otra cosa: una ciudad donde, según cuenta, "el que quiere trabajar, el que quiere echar para adelante y quiere formar una familia, tiene sitio".

Un bar que aprende

Al principio todo fue ensayo y error. Una señora les explicó cómo preparar el café y les pidió que lo apuntaran en un papel para pegarlo cerca de la máquina. Otros clientes les iban corrigiendo con paciencia: así se tira una caña mejor, así se sirve, esto aquí se toma de esta manera. Kleiber y Daniela no se encerraron en el orgullo. Escucharon. Aprendieron. Y el bar empezó a levantarse con esa mezcla de acento venezolano y paciencia cacereña.

Hoy El Rincón Hispano ofrece comida venezolana, peruana, colombiana y española. Hay arepas, empanadas, hamburguesas y hasta ese arroz chino venezolano que no es exactamente chino, pero que para ellos sabe a casa. La cocina ha llegado a colapsar con pedidos de 40 arepas de golpe y jornadas en las que han preparado hasta un centenar. Kleiber no espera siempre a que el cliente se atreva. Si alguien no ha probado nunca una arepa, busca la manera de dársela a conocer, aunque sea como pincho. "Uno no puede irse de este mundo sin probar un plato de cada cultura", ha defendido.

Sentirse en casa

El objetivo no es solo llenar mesas. Kleiber repite que quiere que el cliente se sienta como si el bar fuera suyo. Por eso han preparado un salón de reservas, han incorporado vinos con etiqueta propia del local y han ido ampliando una barra que al principio apenas tenía botellas. También han aprendido que en España hay vinos sin alcohol, ginebras sin alcohol y un abanico de bebidas que en Venezuela no formaba parte de su día a día.

La relación con Cáceres ha sido, sobre todo, de gratitud. Kleiber habla de una ciudad que les ha recibido bien, de clientes que no miran por encima del hombro y de una seguridad que pesa mucho cuando uno piensa en el futuro. No sabe si volverá algún día a Venezuela. No cierra puertas. "Que sea lo que Dios quiera", ha dicho. Pero sí tiene claro que, si algún día forma una familia, quiere que sus hijos crezcan donde puedan salir a la calle tranquilos, estudiar y vivir sin miedo.

En una época en la que la inmigración se discute demasiadas veces desde la distancia, El Rincón Hispano cuenta otra versión: la de dos jóvenes que han llegado a trabajar, a aprender y a sumar. La de una arepa servida en Antonio Hurtado con la misma naturalidad con la que se tira una caña. La de un rincón pequeño, hispano de nombre y cacereño de adopción, donde Venezuela no queda tan lejos.