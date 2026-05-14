El impulso definitivo al mercado de la Ronda del Carmen de Cáceres: un 25% más barato

La rebaja del precio de ocupación de los puestos del mercado de abastos de Cáceres ha quedado cerrada con la publicación definitiva de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia. El texto, incluido en el BOP del viernes 8 de mayo, ha fijado la nueva tasa en 7,87 euros por metro cuadrado al mes (un 25% menos), una cantidad que se aplicará en función de la superficie del puesto o local y de los meses de ocupación.

La medida culmina el trámite iniciado por el ayuntamiento para regular la ocupación de los puestos del mercado situado en Ronda del Carmen. El pleno aprobó inicialmente la ordenanza el 19 de febrero y el acuerdo se sometió después a información pública durante treinta días hábiles, cuando "no se presentaron reclamaciones".

Una reducción sobre el precio de referencia

La nueva cuantía sale de la memoria económica incorporada al expediente. En ella se tomó como referencia un valor de 10,49 euros por metro cuadrado, pero se aplicó un coeficiente de homogeneización del 0,75 al considerar que los puestos del mercado no tienen las mismas condiciones que otros locales de la zona: no son espacios independientes, comparten servicios, no están a pie de calle y no se encuentran en una zona comercial con mucho tránsito. Esa corrección ha situado finalmente la tasa en 7,87 euros por metro cuadrado al mes.

Ángel García Collado

La ordenanza establece que la cuota se calculará multiplicando ese valor por los metros del puesto o local y por los meses de ocupación. También recoge que, cuando las licencias se adjudiquen mediante procedimientos de licitación pública, el importe vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Entrada en vigor

La publicación en el boletín ha supuesto el último paso administrativo. La disposición final primera indica que la ordenanza entra en vigor al día siguiente de la publicación íntegra de la aprobación definitiva en el BOP y que permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

El pago podrá realizarse en una única cuota anual o mediante prorrateo mensual, que se pondrá al cobro a través del correspondiente padrón mensual de mercados. La norma también precisa que los puestos que ya estaban autorizados antes de la entrada en vigor mantendrán sus condiciones técnicas y jurídicas hasta que finalice el periodo por el que fueron concedidos. A partir de ese momento se les aplicará la nueva ordenanza.