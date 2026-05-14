Jesús Sellers, nuevo presidente de la UCP, toma el relevo en la Semana Santa de Cáceres con una nueva etapa marcada por la renovación y la unidad

La Semana Santa de Cáceres inicia una nueva etapa. La Unión de Cofradías Penitenciales ha elegido este jueves a Jesús Sellers Bermejo como nuevo presidente para el periodo comprendido entre 2026 y 2031, después de recibir el respaldo unánime del Pleno extraordinario celebrado durante la tarde.

La candidatura de Sellers era la única presentada tras la convocatoria electoral abierta el pasado 9 de abril y fue refrendada por los mayordomos y hermanos mayores de las dieciséis hermandades que integran la Unión de Cofradías, siguiendo el procedimiento recogido en los estatutos de la entidad. El apoyo unánime de los presentes confirmó así el relevo al frente de una de las instituciones más representativas de la Semana Santa cacereña.

Sellers sustituirá a Santos Benítez Floriano, que cierra una etapa de diez años como presidente de la UCP al no poder optar a una nueva legislatura debido a la limitación estatutaria. Durante este tiempo, el ahora presidente electo ha sido una de sus personas de máxima confianza como vicepresidente de la entidad desde 2023. "Lo va a hacer fenomenal", aseguró a este diario, además de ver como algo positivo "que venga gente joven".

Jesús Sellers. / E.P

La nueva Comisión Permanente tomará posesión oficialmente el próximo 5 de junio durante la solemne eucaristía y acto de clausura de curso que se celebrará en la Concatedral de Santa María, una vez el nombramiento sea ratificado por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

Junto a Sellers, la nueva dirección de la Unión de Cofradías estará formada por Jorge Rodríguez Velasco como vicepresidente; Sergio Cambero Calle como tesorero; Pablo Floriano Reviriego como vocal de Comunicación; y María Sandra García Rodríguez como vocal de Cultos.

Un perfil profundamente ligado a la Semana Santa cacereña

Jesús Sellers Bermejo (Cáceres, 1972) es una figura ampliamente conocida dentro del mundo cofrade local. Hermano de nueve cofradías de la ciudad, fue fundador y primer mayordomo de la Hermandad Universitaria de Jesús Condenado, además de haber desempeñado responsabilidades en otras hermandades como la Cofradía de las Batallas o el Amparo, donde actualmente ejerce como jefe de paso.

Su trayectoria le llevó a ser distinguido como Cofrade del Año en 2017. Además, durante los últimos años ha sido una de las personas encargadas de coordinar y supervisar las incidencias de la Semana Santa en la calle desde su puesto de vicepresidente de la UCP, una labor estrechamente relacionada también con su profesión como subinspector de la Policía Local de Cáceres.

Licenciado en Ciencias Empresariales y especializado en turismo y prevención de riesgos laborales, Sellers ha compaginado su actividad profesional con una intensa implicación cultural, turística y asociativa en la ciudad.

Continuidad, juventud y modernización

La candidatura presentada por Sellers plantea una línea basada en la continuidad del trabajo realizado en los últimos años, aunque incorporando una visión renovadora y una estructura más profesionalizada para afrontar los retos de futuro de la Semana Santa cacereña.

Entre los principales objetivos del nuevo equipo destacan el fortalecimiento de la unidad entre cofradías, la incorporación activa de jóvenes, el impulso de la vida interna de las hermandades y una gestión más moderna y coordinada de la institución.

La nueva dirección también apuesta por reforzar la dimensión espiritual de la Semana Santa, defendiendo que su esencia debe seguir vinculada a la conmemoración religiosa de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, más allá de su creciente dimensión turística, patrimonial o cultural.

Además, el proyecto pone el foco en mantener una relación fluida tanto con las instituciones públicas como con el tejido social y empresarial de la ciudad, entendiendo la Semana Santa como uno de los grandes patrimonios colectivos de Cáceres.

La nueva directiva

La nueva Comisión Permanente combina experiencia cofrade, formación académica y perfiles profesionales ligados a distintos ámbitos sociales y culturales de la ciudad. El nuevo vicepresidente, Jorge Rodríguez Velasco, lleva catorce años como secretario de la Unión de Cofradías y mantiene una estrecha vinculación con la Diócesis de Coria-Cáceres y el ámbito patrimonial y pastoral. Además, es colaborador de este medio, El Periódico Extremadura.

Por su parte, Sergio Cambero Calle continuará como tesorero tras ocupar ya esta responsabilidad desde 2023, mientras que Pablo Floriano Reviriego seguirá al frente de la comunicación de la entidad aportando un perfil ligado al ámbito audiovisual y cultural.

Completa el equipo María Sandra García Rodríguez, histórica cofrade cacereña y Cofrade del Año 2019, muy vinculada tanto a la organización interna de distintas hermandades como al trabajo artesanal y textil relacionado con la Semana Santa.

Con esta nueva etapa, la Unión de Cofradías Penitenciales inicia un nuevo ciclo que estará marcado por el reto de seguir consolidando el crecimiento de la Semana Santa de Cáceres, Fiesta de Interés Turístico Internacional, tanto desde el punto de vista organizativo como social y religioso, en un momento de creciente participación de jóvenes y mujeres dentro del mundo cofrade cacereño.