Laureano León dejará la presidencia del PP de la provincia de Cáceres tras 22 años en el cargo

El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha celebrado esta tarde su Comité de Dirección, en el que el Secretario General Autonómico, Abel Bautista, ha informado de la convocatoria inminente de los congresos provincial y de la designación de los candidatos para las elecciones municipales. El PP está trabajando ya, por tanto, en la puesta a punto de las estructuras para afrontar el proceso electoral municipal "con la clara intención de seguir cosechando los buenos resultados de las últimas citas electorales".

Comité de Dirección del PP en la provincia de Cáceres. / CEDIDA

Además, el presidente del Partido Popular de la provincia de Cáceres, Laureano León, ha informado al comité que ha decidido centrarse en las nuevas responsabilidades que ahora asume en el Gobierno de María Guardiola como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, y que por ello no se presentará a la reelección, después de 22 años presidiendo el partido.

Laureano León entiende así que ha llegado el momento de dar un paso al lado y ha agradecido a los miembros del comité su apoyo, su ayuda y el trabajo realizado junto a él en los últimos años. Además, les ha pedido que mantengan, estén donde estén, la ilusión, la unidad y la lealtad a la presidenta, María Guardiola, y a la persona que lo suceda en la provincia de Cáceres.

Nacido en Badajoz pero afincado en Cáceres desde su infancia, es licenciado en Derecho y posee una dilatada trayectoria en el PP. Inició su carrera política en 1991 como diputado en la Asamblea de Extremadura, donde fue vicepresidente segundo entre 2003 y 2011. Posteriormente, fue concejal en el consistorio cacereño y presidente de la Diputación de Cáceres entre 2011 y 2015. Desde 2004, preside el PP de la provincia de Cáceres y en el año 2019 regresó a la Asamblea de Extremadura. Posteriormente, fue nombrado senador, donde ha permanecido hasta hace apenas unas semanas.