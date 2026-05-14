Martín Carlos, entrenador personal en Cáceres: "No se consigue un cuerpo perfecto en 90 días"

Martín Carlos cursó Magisterio con especialidad en Educación Física y, poco después, amplió su formación con un Máster en Iniciación y Alto Rendimiento Deportivo, gracias al cual obtuvo la certificación en acompañamiento físico. Su vocación por el deporte, la salud y el movimiento siempre marcó su trayectoria profesional, orientada desde el inicio a ayudar a las personas a mejorar su bienestar físico y su calidad de vida.

El inicio de una nueva etapa profesional

Sin embargo, en 2021, en plena crisis provocada por la pandemia, su camino dio un giro inesperado. Tras finalizar sus prácticas y estar a punto de incorporarse al gimnasio donde iba a comenzar a trabajar, la situación económica derivada de la caída de socios obligó al centro a prescindir de nuevos profesionales. Aquel momento, que supuso un duro golpe para el sector del fitness y la salud, también se convirtió en un punto de inflexión personal y profesional. Lejos de detenerse, Martín decidió transformar la incertidumbre en una oportunidad. Fue entonces cuando inició su propio itinerario de emprendimiento, impulsado por la convicción de que el deporte y el movimiento seguirían siendo esenciales en la vida de las personas. Esa decisión marcó el comienzo de una nueva etapa basada en la resiliencia, la iniciativa y la pasión por construir un proyecto propio.

"Aposté por el autoempleo porque necesitaba encontrar una salida profesional en un mercado laboral que, en aquel momento, no me lo ponía fácil para trabajar por cuenta ajena. En septiembre de 2021 decidí darme de alta como autónomo con una idea muy clara: acercar el entrenamiento y la actividad física a todas aquellas personas que, por diferentes motivos, no querían exponerse al riesgo de contagio o convivían con familiares especialmente vulnerables frente a la COVID-19. Aunque los gimnasios aplicaban estrictos protocolos de desinfección y seguridad, para muchas personas seguían siendo espacios que generaban incertidumbre e inseguridad. Fue entonces cuando entendí que podía ofrecer una alternativa más cercana, segura y personalizada, ayudando a las personas a seguir cuidando de su salud y bienestar sin renunciar a la tranquilidad de entrenar en un entorno de confianza".

Un modelo de entrenamiento a medida

En la actualidad, el especialista dispone de un almacén propio equipado con todo el material necesario para desarrollar entrenamientos a domicilio totalmente personalizados. Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona, comenzó organizando mochilas, maletines y diferentes kits de entrenamiento con equipamiento específico según el perfil y los objetivos de cada cliente. Su metodología parte de una evaluación inicial individualizada, diseñada para ayudar a cada persona a mejorar su bienestar físico y sentirse mejor con su cuerpo, eliminando además la barrera de tener que desplazarse a un centro deportivo.

Romper con la cultura de la inmediatez

Por otro lado, Martín explica cuáles son los errores más habituales que suelen cometer los clientes cuando comienzan a entrenar con él. "Muchas personas suelen tener una idea equivocada sobre el tiempo necesario para obtener resultados. Vivimos en una sociedad marcada por la inmediatez y, especialmente en determinadas épocas del año, aparecen las prisas por cambiar físicamente en muy poco tiempo. Sin embargo, siempre intento transmitir que el entrenamiento no debe entenderse como algo puntual o temporal, sino como un hábito que forme parte del estilo de vida de cada persona. Los resultados reales y sostenibles llegan con constancia, paciencia y compromiso. Por otro lado, también trabajo con personas que disponen de muy poco tiempo a lo largo del día debido a sus rutinas laborales o familiares. Aun así, busco la manera de adaptarme a sus horarios para que puedan encontrar ese espacio dedicado a su salud y bienestar. Normalmente, las sesiones tienen una duración mínima de una hora, ya que debo desplazarme hasta el domicilio o al lugar de entrenamiento que cada cliente tenga disponible".

La motivación como base del entrenamiento

En relación con la voluntad de sus clientes a la hora de entrenar, el experto destaca que la motivación personal es un factor clave para que el entrenamiento sea realmente eficaz. Sin embargo, también muestra una visión empática y comprensiva, al considerar que la educación física recibida en el ámbito escolar no siempre refleja la realidad del ejercicio físico, ya que a menudo se evalúa a todas las personas bajo los mismos criterios, sin tener en cuenta sus diferencias individuales. Por este motivo, suele interesarse desde el primer momento por la experiencia previa de cada cliente con el deporte, antes de iniciar las primeras sesiones. Estos comienzan con entrenamientos suaves y progresivos, que permiten adaptar el cuerpo y la mente al esfuerzo físico, aumentando posteriormente la intensidad de forma gradual según la evolución y las necesidades de cada persona.

Educación, constancia y bienestar a largo plazo

Por último, Martín subraya la importancia de los buenos hábitos y de una alimentación equilibrada como pilares fundamentales para mantener una vida saludable. En este sentido, advierte del daño que pueden provocar las llamadas "dietas milagro", ya que no solo suelen ser insostenibles en el tiempo, sino que también pueden generar una relación negativa con la comida e incluso con la práctica del ejercicio físico, llegando a provocar rechazo hacia el entrenamiento. El experto insiste en que la adquisición de hábitos saludables no es un proceso inmediato, sino un aprendizaje progresivo que requiere constancia, educación y paciencia. Solo a través de un enfoque realista y sostenible es posible construir una relación positiva con el cuerpo, la alimentación y el deporte a largo plazo.