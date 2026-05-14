El nombre real de 'La cuesta del Padu' de Cáceres

En la nómina de vías que conforman el callejero de Sevilla, las hay con los nombres más cortos, más largos o las más curiosas. Ocurre con la calle Sierpes, cuyo origen encierra uno de los relatos más macabros de la ciudad. La vía conecta la Campana con la plaza de San Francisco y la completan 385 metros de historia y también de lujo: una de las vías comerciales más caras de España. En un primer momento, Sierpes tuvo por nombre Espaderos, por la cantidad de locales que se dedicaban a la venta de espadas. Desde el siglo XVI, las referencias de escritores de gran talla han convertido la calle Sierpes en una de las más insignes de la ciudad.

En la comedia 'El rufián dichoso', Cervantes sitúa aquí la tienda de naipes de un francés jorobado, Pierres Papin. Sin embargo, la de Sierpes llegó a conocerse siglos atrás por una leyenda negra. Ocurría a finales del siglo XV. De pronto, comenzaron a desaparecer los niños de la calle Sierpes, provocando toda clase de especulaciones. Don Alfonso de Cárdenas, que regentaba la ciudad por entonces, recibió un aviso anónimo de alguien que prometía revelar la identidad del culpable a cambio de su libertad.

Cuando Don Alfonso prometió públicamente la libertad del individuo, este reveló su nombre: Melchor de Quintana y Argüeso, bachiller en Letras fugitivo que había participado en un acto de rebeldía contra el Rey. El reo vivía en las galería subterráneas del subsuelo de la ciudad y aseguraba haber encontrado al culpable de la desaparición de los niños. Melchor llevó a Don Alfonso hasta el culpable y cuan grande fue su asombro cuando lo que encontró fue una serpiente del tamaño de un basilisco. La serpiente fue expuesta en plena calle y toda la ciudad hablaba de la calle de la “sierpe”, lo que obligó a cambiar el nombre de Espaderos por el actual.

Y esa calle, la de Sierpes, también está en Cáceres, pero nadie la llama calle Sierpes porque los cacereños la conocemos como La Cuesta del Padu, al encontrarse allí el Colegio Paideuterion. Allá por 1938, una academia de enseñanza de la Plazuela de Santo Domingo se convertirá en el germen del actual colegio Paideuterion, que como tal comenzó a funcionar en el curso 1942-43 en el Palacio de la Duquesa de Valencia. El fundador y director del colegio durante estos años y hasta 1974 fue Aurelio Luna Soto, quien en 1943 traslada el centro a su actual ubicación en la calle Sierpes, donde se encontraban las antiguas Escuelas Parroquiales de San Mateo.

Durante la década de los 50, el Paideuterion impartía primaria, bachillerato y preuniversitario. Los alumnos de aquella época, que tenían que examinarse de reválida en Salamanca, recordarán los ejercicios espirituales todos los años, la misa obligatoria todos los domingos en San Mateo e incluso el coro que dirigía el mismo Aurelio Luna. Más tarde se abre el internado, al que llegan alumnos de toda la provincia y que duró abierto hasta 1978, ya que el aumento de alumnado por el prestigio que ya había adquirido el centro hizo necesario que sus dependencias se transformaran en aulas.

En el año 1975, Aurelio Luna vende el colegio a José Montes Pintado, que ostentará la titularidad hasta 1980, año en el que el profesorado compra el colegio y se crea la Sociedad Cooperativa Limitada de Trabajo Asociado 'Colegio Paideuterion'. A partir de los 90, los miembros de la cooperativa se afanan en ampliar los servicios que ofrecía el centro para poder atender con mayor calidad a las familias: inician el comedor escolar y, con motivo de la implantación de la LOGSE, reforman el colegio construyendo un nuevo edificio con 12 aulas, laboratorios, biblioteca, salón de actos, calefacción central, gimnasio... Todos estos nuevos servicios significaron para el colegio un desembolso de más de 100 millones de pesetas.

Pero la Cuesta del Padu viene a reforzar la idea de que Cáceres tiene un callejero oficial, con sus placas, sus acuerdos municipales y sus nombres solemnes. Pero luego está el otro. El de verdad. El que se aprende en casa, en la barra del bar, en la parada del autobús o cuando alguien pregunta: "¿Dónde quedamos?". Y la respuesta no suele ser una dirección exacta, sino una clave compartida: "en La Cruz", "en la Vieja del Periódico", "en el Eroski", "en el Paseo Alto", "en la calle del DNI".

Fotogalería | La 'Cuesta del Padu' de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Ese callejero paralelo, inventado por los propios cacereños, es una de las formas más puras de memoria urbana. No siempre coincide con el nombre oficial, pero casi siempre explica mejor la ciudad. Porque en Cáceres muchas calles no se llaman como dicen los mapas, sino como las bautizó la vida.

La avenida de España es, para buena parte de la ciudad, Cánovas, porque el paseo acabó eclipsando a la avenida. La plaza de América sigue siendo La Cruz, por el monumento de la Cruz de los Caídos. La plaza de San Juan tiene un punto de encuentro que no falla: la Vieja del Periódico, en referencia a la estatua de Leoncia Gómez Galán, la última vocera de El Periódico Extremadura. Y la avenida de San Pedro de Alcántara arrastra dos nombres con historia: calle de la Perra Gorda, por el antiguo edificio del Instituto Nacional de Previsión, y calle del Astoria, por el cine que marcó una época.

El fenómeno se repite por toda la ciudad. La calle Catedrático Antonio Silva fue durante años la calle del DNI, porque allí se encontraba la sede de la Policía Nacional donde generaciones de cacereños acudían a renovar el documento. Doctor Marañón es también la calle de Tráfico o la calle de El Periódico Extremadura. Donoso Cortés fue la calle de Correos. Y Diego María Crehuet continúa siendo para muchos la calle de la Comisaría.

Comercios que dieron nombre a una ciudad

Buena parte de estos apodos nacieron de negocios desaparecidos o de locales que marcaron la rutina diaria. Profesor Rodríguez Moñino es la calle de Diosán, por la popular ferretería. Roso de Luna fue la calle de Harpo, por la tienda de discos. Gómez Becerra se conoció como calle de Rosso, aunque también como calle de la Pulmonía, por sus famosas corrientes de aire. Hermandad quedó asociada a los Bazares, por el Bazar Tokio y el Bazar Gran Canaria. Y la calle Londres sigue siendo para muchos la calle del Eroski, por el hipermercado que durante 26 años ocupó el Centro Comercial Ruta de la Plata.

También los bares han dejado huella. General Ezponda es la calle de los bares; Maestro Sánchez Garrido, la calle del Adarve; Obispo Segura Sáez, la calle del Acuario; y Ancha conserva el recuerdo de la calle del Parador.

Plazas que la gente rebautizó

Las plazas también tienen doble vida. La plaza de Antonio de Canales sigue siendo plaza de Italia o, para los vecinos, La Plazi. La plaza de Hernán Cortés es la plaza del Caballo. La de los Conquistadores, plaza de Colón. La del Duque acabó siendo las Cuatro Esquinas, aunque las auténticas estén en la confluencia de Muñoz Chaves, Camberos y Moret.

Hay nombres que nacen por utilidad pura. La avenida de las Delicias es la cuesta del Cementerio. Pierre de Coubertin es la cuesta del Pabellón Multiusos. Virgen del Pilar es la calle de la ONCE. Túnez, la calle de la Estación de Autobuses. Y Alfonso IX, con memoria de suceso, quedó como la calle del Tambo que se quemó.

Este mapa no aparece en los navegadores, pero funciona mejor que cualquier GPS para quien ha crecido en Cáceres. Es una cartografía emocional hecha de cines cerrados, supermercados desaparecidos, bares de referencia, cuestas, plazas, estatuas y recuerdos. Una ciudad contada no por sus placas, sino por sus vecinos.

Porque en Cáceres, una calle puede llamarse de una forma en el Ayuntamiento y de otra en la boca de la gente. Y casi siempre gana la segunda.