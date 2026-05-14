Naturaleza
Nueve mil flores de temporada llenan de color los parques y jardines de Cáceres
Begonias, rosas, petunias y clavel chino son algunas de las variedades que llenarán de color las glorietas y macizos florales de la ciudad
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este mes de mayo una nueva campaña de renovación floral en parques, jardines y espacios verdes de la ciudad con la plantación de 9.000 flores ornamentales de temporada, una actuación que supondrá una inversión de 15.000 euros y que busca reforzar la imagen estética y ambiental de distintos puntos urbanos de cara a los próximos meses.
Los trabajos, ejecutados a través de la empresa concesionaria Talher, encargada del mantenimiento de parques y jardines, se desarrollarán en todos los distritos de la capital cacereña e incluirán siete especies botánicas seleccionadas por su resistencia, valor ornamental y adaptación al clima local.
Entre las variedades elegidas se encuentran begonias, rosas, petunias y clavel chino, que comenzarán a llenar de color glorietas, macizos florales y zonas verdes repartidas por la ciudad.
El concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel, destacó que esta actuación permitirá “reforzar la imagen estética y la biodiversidad ornamental” de los espacios públicos, al tiempo que contribuirá a crear entornos “más atractivos y confortables” tanto para vecinos como para visitantes.
El edil subrayó además el trabajo técnico y de planificación que existe detrás de cada intervención. Según explicó, antes de cada plantación se realiza un estudio específico de los espacios para adaptar las especies y los diseños florales a las características de cada zona, teniendo en cuenta factores como la exposición solar, la compatibilidad cromática o las necesidades de mantenimiento.
Proceso
Las labores comienzan con la retirada de la flor de temporada anterior y el acondicionamiento del terreno mediante trabajos de escarda, cavado, descompactación y nivelación del suelo. Posteriormente se incorporan sustratos orgánicos y abonado específico para favorecer el crecimiento de las nuevas plantas.
De forma paralela, también se revisa toda la red de riego con el objetivo de garantizar un uso eficiente y sostenible del agua. Para ello, se ajustan caudales y se comprueba el funcionamiento de tuberías, goteros y programadores.
Finalmente, las plantas son distribuidas siguiendo el diseño paisajístico previsto y se realiza un riego inicial que favorece el arraigo y adaptación de las especies.
Desde el área de Medio Ambiente destacan que esta renovación floral de primavera forma parte de las actuaciones periódicas destinadas a mantener y mejorar la imagen verde de Cáceres, especialmente en una época del año en la que aumenta la presencia de ciudadanos y visitantes en calles, parques y espacios públicos.
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