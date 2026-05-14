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Turismo y salubridad

Las plagas urbanas en Cáceres generan inquietud en el sector de apartamentos turísticos

La proliferación de palomas y cucarachas en Cáceres afecta negativamente la imagen turística y la salubridad de la ciudad, según APTUEX

Palomas en el Foro de los Balbos.

Palomas en el Foro de los Balbos. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX) ha trasladado su creciente preocupación por la situación del control de plagas urbanas en Cáceres, especialmente por la proliferación de palomas y cucarachas, que según el sector está afectando de forma directa a la imagen turística, la salubridad y la conservación del patrimonio de la ciudad.

Palomas en zonas turísticas y afección al patrimonio

El colectivo denuncia que la presencia de palomas se ha intensificado en zonas de alta afluencia turística, especialmente en terrazas y áreas de restauración, donde se están produciendo episodios reiterados de aves que llegan a invadir mesas con clientes presentes, "llegando incluso a alimentarse de platos servidos".

Este comportamiento, advierten, está generando una "imagen negativa para el visitante" y un "perjuicio directo" para la actividad económica vinculada al turismo.

Gatos y palomas invaden las calles de Cáceres

Gatos y palomas invaden las calles de Cáceres

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Gatos y palomas invaden las calles de Cáceres / Carlos Gil

Daños en edificios históricos y riesgo sanitario

Además del impacto en la hostelería, APTUEX señala que las palomas están provocando deterioro en fachadas y cubiertas, acumulación de excrementos, obstrucción de canalones y accesos a edificios a través de conductos de ventilación.

Según la asociación, esta situación incrementa los costes de mantenimiento y puede derivar en problemas sanitarios y estructurales, afectando también a la conservación del patrimonio histórico de Cáceres.

Cucarachas y fumigaciones

La asociación también ha alertado sobre la aparición temprana de cucarachas, favorecida por el aumento de las temperaturas, lo que estaría provocando incidencias en distintos puntos de la ciudad.

APTUEX considera imprescindible adelantar el calendario de fumigación y reforzar los tratamientos en las zonas más sensibles, con el objetivo de actuar de forma preventiva ante la expansión del problema.

La entidad reconoce la complejidad de los servicios de control de plagas, pero insiste en que se trata de una cuestión prioritaria para la salubridad pública, la conservación del patrimonio y la calidad del destino turístico de Cáceres, "una ciudad con fuerte dependencia del turismo cultural".

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Por último, la asociación ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones en la búsqueda de soluciones eficaces y sostenidas en el tiempo.

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