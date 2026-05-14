¿Qué planes culturales no te puedes perder este jueves en Cáceres?

Propuestas culturales para todos los públicos.

Belleartes acoge la presentación de 'Un trozo de planeta'

La sala Belleartes de Cáceres acogerá este jueves 14 de mayo, a las 20.30 horas, la presentación de la novela Un trozo de planeta, de la escritora cacereña Alba Pavón Bernal. El acto contará con la intervención del catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras Miguel Ángel Lama, quien acompañará a la autora en un encuentro abierto al público en el que se abordarán las claves de la obra, su proceso creativo y los temas que trata esta novela de carácter autobiográfico. Un trozo de planeta propone una reflexión sobre el cambio de vida de la ciudad al campo, la conexión con el entorno y las relaciones humanas. La actividad está dirigida a los amantes de la literatura y la cultura, y permitirá al público conocer de cerca a la autora y dialogar con ella sobre su obra. La entrada será libre hasta completar aforo.

Cartel oficial de la presentación en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

La Filmoteca de Cáceres proyecta este jueves 'Tres adioses' de Isabel Coixet

La Filmoteca de Cáceres acoge este jueves a las 20.30 horas la proyección de Tres adioses, la nueva película de la directora Isabel Coixet, basada en el libro Tres cuencos de Michela Murgia. Se trata de una coproducción entre Italia y España que propone una celebración de la vida a través de una historia íntima y emocional, protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano y Francesco Carril. La cinta, con una duración de 120 minutos, forma parte del Ciclo de Cine Español y ha sido seleccionada en certámenes como el TIFF y la SEMINCI. La proyección está dirigida al público amante del cine de autor contemporáneo y de las historias que exploran con sensibilidad las emociones y los vínculos humanos.

El Ateneo de Cáceres presenta 'Leo tus labios' este jueves

El Ateneo de Cáceres acogerá este jueves, a las 19.30 horas, la presentación del libro Leo tus labios, del escritor Manuel Santiago Acedo Fernández. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Camarena, dentro de la programación cultural del Ateneo, y contará con la participación de Francisco Acedo Fernández, Jesús González Javier y el propio autor, en un diálogo abierto con el público. La obra propone una mirada íntima y sensible a las emociones, con una narrativa centrada en la comunicación y la expresión personal, en un formato pensado para favorecer el intercambio literario y la cercanía con los lectores.