El pueblo a once kilómetros de Cáceres que crea empleo público con cuatro plazas

Un municipio situado a unos once kilómetros por carretera de la capital cacereña, ha dado un nuevo paso para reforzar su plantilla municipal con la aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria correspondiente al año 2026. La resolución ha sido firmada por el alcalde, Alfredo Aguilera, y ha sido publicada este jueves, 14 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

La oferta contempla cuatro plazas, con perfiles administrativos, culturales, de seguridad y de mantenimiento. En concreto, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha incluido una plaza de administrativo, una de auxiliar de biblioteca, una de agente de Policía Local y una de oficial de servicios múltiples.

Cuatro puestos municipales

La plaza de administrativo será de naturaleza funcionarial, perteneciente a la Administración General, subescala administrativa, grupo C1 y complemento de destino 18. Su forma de provisión será el concurso-oposición.

También se ha incluido una plaza de auxiliar de biblioteca, de naturaleza laboral, adscrita a la Administración Especial, Servicios Especiales, grupo C2 y complemento de destino 16. En este caso, el sistema previsto también será el concurso-oposición.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres. / Jorge Valiente

La tercera plaza corresponde a agente de Policía Local. Será funcionarial, de Administración Especial y Servicios Especiales, grupo C1, con complemento de destino 19. A diferencia de las anteriores, su forma de provisión será por movilidad.

La cuarta plaza es la de oficial de servicios múltiples, de naturaleza laboral, encuadrada en la Administración Especial y Servicios Especiales, grupo C2 y complemento de destino 16. El acceso se realizará mediante concurso-oposición.

Plazos de recurso

El anuncio recoge que contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación. También podrá presentarse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos meses.

La aprobación de esta oferta supone el paso administrativo previo para cubrir las plazas incluidas en la planificación municipal de empleo público de 2026.