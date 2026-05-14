De tiro con arco a fútbol: las Escuelas Deportivas de Cáceres clausuran el curso en una soleada jornada de convivencia

La Ciudad Deportiva de Cáceres ha acogido este jueves la convivencia de clausura del curso 2025-26 de las Escuelas Municipales Deportivas, una jornada que ha reunido a unos 2.500 participantes en torno al deporte, la convivencia y las actividades al aire libre en pleno año de Ciudad Europea del Deporte 2026.

Con la presencia del santuario de la Virgen de la Montaña y la Ciudad Monumental al fondo, decenas de grupos de niños y niñas de entre 3 y 12 años participaron durante la tarde en diferentes pruebas y disciplinas deportivas repartidas por las instalaciones.

Los más pequeños, de entre 3 y 5 años, disfrutaron de unas miniolimpiadas con pintacaras, juegos tradicionales y actividades deportivas adaptadas, mientras que los participantes de 6 a 12 años fueron rotando por distintas estaciones con modalidades como fútbol, tiro con arco, gimnasia, circuitos de habilidades o carreras. Paralelamente, en el pabellón también se desarrollaron actividades dirigidas a adultos, entre ellas sesiones de zumba y aeróbic.

Galería | Estas son las imágenes de la clausura del curso de las Escuelas Municipales Deportivas / Pablo Parra

La jornada concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, aunque las Escuelas Municipales Deportivas continuarán desarrollándose hasta finales de mayo.

Ciudad Europea del Deporte 2026

Durante el acto estuvo presente el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto a la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez. El regidor destacó el papel que desempeñan estas escuelas dentro de la apuesta municipal por el deporte y subrayó que durante el curso se han ofertado más de 2.500 plazas para menores y adultos en distintas disciplinas.

"Es un auténtico orgullo poder ver esta Ciudad Deportiva repleta de niños y niñas de la ciudad de Cáceres en torno a las Escuelas Municipales Deportivas", señaló Mateos, quien destacó que el programa ha incluido 22 disciplinas para menores y otras ocho modalidades para adultos.

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El alcalde incidió además en que estas actividades representan "uno de los rasgos caracterizadores" de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte y agradeció el esfuerzo de familias, técnicos, clubes y entidades colaboradoras para sacar adelante el programa durante un año que calificó de "especialmente complejo" debido a los temporales y problemas ocasionados en distintas instalaciones deportivas.

"El deporte es una alternativa de ocio saludable para los más pequeños y también una forma de mantenerse activos para los mayores", afirmó.

De 3 a 12 años

Por su parte, Ezequiel, uno de los voluntarios de la convivencia, explicó que las actividades organizadas durante la tarde reflejan parte de las modalidades que se desarrollan a lo largo del curso dentro de las Escuelas Municipales Deportivas.

Según detalló, las pruebas organizadas por grupos de edad permitían a los participantes pasar por diferentes disciplinas deportivas mediante un sistema rotatorio cada diez minutos. Además, recordó que el programa municipal se desarrolla de octubre a mayo y ofrece actividades tanto para niños como para adultos con cuotas de 18 euros cada dos meses.

Galería | Estas son las imágenes de la clausura del curso de las Escuelas Municipales Deportivas / Pablo Parra

La convivencia volvió a convertir la Ciudad Deportiva en un gran espacio de encuentro familiar y deportivo, cerrando prácticamente un curso marcado por la elevada participación y por la apuesta municipal por fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. Sin embargo, es destacable que esto no es un adiós, sino una celebración. Las amistades ya forjadas podrán volver a encontrarse en el curso 26-27.