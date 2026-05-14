Vox sostiene el presupuesto de Cáceres por segunda vez entre advertencias de control

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, en pleno extraordinario, los presupuestos municipales de 2026gracias a los votos del Partido Popular y de Vox, que suman la mayoría absoluta en la corporación. Es el tercer presupuesto consecutivo que logra sacar adelante el equipo de gobierno que dirige el alcalde Rafael Mateos: el primero con el apoyo directo de Vox, el segundo con la abstención del PSOE y el tercero nuevamente con el voto favorable de la formación de Vox, consolidando así un esquema de mayorías variables en la ciudad.

El debate ha estado marcado por un fuerte choque político entre el equipo de gobierno y la oposición socialista, con Unidas Podemos centrando sus críticas en la falta de políticas de vivienda, el elevado volumen de remanente municipaly la ejecución de inversiones, mientras Vox ha defendido su papel como socio presupuestario “exigente” pero “constructivo”.

Votación en la sesión plenaria extraordinaria, este jueves. / Carlos Gil

Críticas de la oposición

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha sido especialmente dura con el gobierno municipal, al que ha acusado de convertir la negociación presupuestaria en un “espectáculo mediático” y de utilizar las cuentas como un “trampantojo” basado en anuncios sin ejecución real. Fernández ha criticado además la falta de información a la oposición en el proceso de elaboración del presupuesto y ha cuestionado la fiabilidad de las inversiones previstas, muchas de ellas —según ha señalado— condicionadas a la venta de parcelas o pendientes de simple redacción de proyectos.

La portavoz socialista ha centrado buena parte de su intervención en el remanente municipal, que ha cifrado en 39,5 millones de euros, al que ha calificado como síntoma de “incapacidad de gestión” y de una baja ejecución presupuestaria. También ha reprochado al equipo de gobierno el incumplimiento del acuerdo presupuestario de 2025, así como la ausencia de avances suficientes en vivienda pública, servicios sociales y actuaciones en barrios.

En el mismo sentido, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo Balset, ha denunciado la “desconexión” del gobierno con la realidad social de la ciudad y ha situado la vivienda como principal problema de Cáceres. Ha criticado la ausencia de medidas estructurales para facilitar el acceso a la vivienda, reclamando la creación de un parque público de vivienda asequible, la limitación de pisos turísticos y la declaración de zona tensionada. “Sin casa no hay proyecto de vida”, ha resumido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo local de “mirar hacia otro lado” ante la emergencia habitacional.

Defensa de Orgaz

En el bloque de respuesta, el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha defendido la gestión del equipo de gobierno y ha insistido en que el presupuesto de 2026 es “el más inversor de la historia del municipio”. Orgaz ha reprochado al PSOE su falta de implicación en el proceso de negociación y ha asegurado que el grupo socialista no realizó propuestas ni preguntas en las comisiones informativas.

El edil popular ha sostenido además que el presupuesto crece en inversión incluso descontando las previsiones de enajenación de suelo, y ha defendido la política de venta de parcelas como una herramienta para generar recursos sin carga directa para el contribuyente. En materia de vivienda, ha reivindicado la cesión de solares para promoción residencial y la inclusión de partidas para rehabilitación de vivienda social, asegurando que el actual gobierno es el único que ha impulsado este tipo de actuaciones.

Orgaz ha dedicado buena parte de su intervención a confrontar los datos de ejecución con los gobiernos anteriores, afirmando que el actual Ejecutivo ha incrementado la inversión, reducido la deuda hasta situarla en cero y mantenido una política de contención fiscal con menor presión impositiva. También ha reprochado al PSOE su etapa de gobierno, al que ha acusado de baja ejecución presupuestaria y falta de inversión en barrios e infraestructuras.

En una segunda intervención, el concejal de Hacienda ha insistido en que muchas de las partidas presupuestarias han sido objeto de modificaciones técnicas y mejoras respecto a ejercicios anteriores, negando recortes en servicios públicos y defendiendo la continuidad de contratos ya existentes, aunque con mayores dotaciones económicas. Ha subrayado además que el grado de ejecución actual del equipo de gobierno es superior al de legislaturas precedentes.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha justificado el apoyo de su grupo al presupuesto en la incorporación de propuestas “concretas, ejecutables y cuantificables”, y ha reivindicado un enfoque basado en la “responsabilidad y coherencia” en la gestión pública. No obstante, ha advertido al equipo de gobierno de que su respaldo estará condicionado a la ejecución efectiva de los acuerdos alcanzados, subrayando un papel de vigilancia política sobre el cumplimiento de las medidas pactadas.

Gutiérrez ha defendido además la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda y de impulsar políticas de apoyo a familias vulnerables, así como actuaciones en barrios. También ha insistido en que Vox ejercerá un seguimiento “exigente” del cumplimiento presupuestario durante la ejecución del ejercicio.

En su réplica final, el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha endurecido el tono contra la oposición socialista, a la que ha reprochado no haber ejercido labor de fiscalización en las comisiones informativas, afirmando que ni el PSOE ni el grupo socialista formularon preguntas en los órganos previos al pleno. Ha defendido igualmente la política de vivienda del gobierno municipal, asegurando que es el único que ha presupuestado actuaciones de rehabilitación y promoción en este ámbito.

El edil popular ha insistido en que el actual presupuesto incorpora mejoras respecto a ejercicios anteriores y ha defendido la gestión del suelo industrial, afirmando que el Ayuntamiento ha avanzado significativamente en su adquisición durante el actual mandato. Asimismo, ha vuelto a comparar la gestión actual con la de gobiernos anteriores, al considerar que el actual modelo es más eficiente y con mayor capacidad inversora.

El debate ha concluido con la intervención del alcalde, Rafael Mateos, que ha tendido la mano a los grupos que han votado en contra para seguir trabajando en la mejora de la ciudad. Tras la votación, el pleno ha continuado con el orden del día, incluyendo la toma de conocimiento de la renuncia de una concejala del Grupo Municipal Popular.

Con esta aprobación, el equipo de gobierno consolida su tercer presupuesto consecutivo en el Ayuntamiento de Cáceres, con el foco puesto en la ejecución de las inversiones, la política de vivienda y el papel de Vox como socio clave en la gobernabilidad municipal.