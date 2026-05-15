"Con 19 años hacía magia en la calle y pasaba la gorra para ganar algo de dinero": Shado, Premio Nacional de Magia, en Cáceres

Este sábado 16 de mayo, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el espectáculo Cleptomago, del ilusionista Shado, ganador del Premio Nacional de Magia, que llega a la ciudad con su propuesta de magia contemporánea. Con motivo de su visita, hemos hablado con el artista para conocer sus inicios en el mundo de la magia, sus principales referentes y las claves que definen su espectáculo. "Es la primera vez que voy a Cáceres, así que tengo muchas ganas. Empecé en el mundo de la magia porque me llamaba la atención desde pequeño. Tenía un tío abuelo que siempre me hacía trucos con cigarros, yo alucinaba, pero en aquel momento nunca pensé que acabaría dedicándome a esto. A los 19 años sí que empecé a interesarme de forma más seria, con una baraja de cartas comencé a practicar, a investigar y a inventar mis propios efectos".

Una primera función a cambio de cena

Recuerda todavía con claridad su primera actuación en público. Fue en un hotel de una localidad costera, donde acudió sin cobrar, a cambio únicamente de la cena. Allí ofreció su primer espectáculo oficial para los huéspedes del establecimiento. Sin embargo, ya contaba con experiencia previa en la calle, donde realizaba magia en el paseo marítimo y pasaba la gorra junto a sus compañeros para ganar algo de dinero cuando tenía 20 años.

Humor, irreverencia y éxito en escena

En la actualidad, ha desarrollado un estilo de magia propio y reconocible, que le ha valido un importante reconocimiento dentro de la magia urbana. Su propuesta se desmarca del mago clásico, alejándose de elementos tradicionales como la chistera o la varita, y apostando por una estética más cercana a la calle. Su espectáculo se caracteriza además por el humor, el "vacileo" y un tono desenfadado y canalla que define su personalidad sobre el escenario. "Estamos vendiendo algo que no ha vendido nadie este año, ha tenido un boom muy fuerte y estoy muy contento. Todos los teatros acaban llenándose al final y llevamos muchos espectáculos seguidos con aforos completos, gracias a un show muy único con el que no competimos con nadie. El concepto del robo es algo totalmente original".

Engaños mentales para sorprender al público

Por último, el artista subraya la importancia de la innovación dentro de su propuesta escénica, al tiempo que destaca la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a un contexto marcado por la sobreestimulación. De cara a su cita en Cáceres, asegura que el público "va a salir sorprendido y se va a reír mucho", ya que el espectáculo está cargado de humor y de sorpresas constantes. "Se trata de una propuesta basada en engaños mentales y psicológicos que mantienen la atención del espectador de principio a fin".