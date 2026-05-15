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Atrio, embajador de Cáceres en el mundo, camino de su máxima distinción territorial

La Medalla de Cáceres reconocerá a Atrio en su 40 aniversario

Atrio recibirá la Medalla de Cáceres

Atrio recibirá la Medalla de Cáceres

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Fotogalería | Un recorrido por los rincones del edificio de Atrio, una joya contemporánea en el corazón monumental de Cáceres / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Medalla de Cáceres reconocerá a Atrio en su 40 aniversario, tras el inicio del expediente aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local, que propone conceder la máxima distinción de la ciudad al emblemático restaurante cacereño.

Se trata de un establecimiento considerado un referente de la alta gastronomía nacional e internacional, actualmente distinguido con tres estrellas Michelin, lo que refuerza su posición entre la élite culinaria mundial.

Impulso

La propuesta ha sido impulsada por el equipo de Gobierno en un año especialmente significativo, coincidiendo con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con las cuatro décadas de trayectoria del proyecto gastronómico liderado por el chef Toño Pérez y su socio José Polo.

Atrio se ha consolidado como uno de los grandes referentes culinarios de España y Europa, combinando cocina de autor, excelencia en el servicio y un modelo de negocio que ha situado a Cáceres en el mapa mundial de la alta gastronomía, según destacan fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento se subraya el papel del restaurante como “embajador de la ciudad”, resaltando su contribución decisiva a la proyección internacional de Cáceres y a su posicionamiento como destino turístico y gastronómico de primer nivel.

El expediente seguirá ahora su tramitación habitual, pasando por las comisiones informativas correspondientes antes de su elevación al pleno municipal, donde se prevé su aprobación definitiva. Aunque el procedimiento administrativo acaba de iniciarse, la Medalla de Cáceres cuenta con un amplio consenso político, por lo que se espera su aprobación con mayoría absoluta.

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Con esta decisión, el Ayuntamiento busca reconocer no solo la trayectoria de Atrio durante estas cuatro décadas, sino también su impacto en la economía local, el turismo y la imagen exterior de la ciudad, consolidándose como uno de sus principales referentes culturales y gastronómicos.

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