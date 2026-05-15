Cáceres se convierte este fin de semana en capital nacional del ‘ajedrez de las cartas’

El bridge, también conocido como ‘el ajedrez de las cartas’, dará este fin de semana un salto inédito en la región. El hotel Extremadura acogerá el viernes y el sábado el I Torneo Nacional de Bridge Ciudad de Cáceres, una competición puntuable para el ranking español que reunirá en la capital cacereña a 160 jugadores llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

La cita, organizada por la Asociación Bridge de Extremadura (ABDE), marcará un precedente autonómico en una prueba de estas características. El campeonato contará con 80 parejas inscritas (10 de ellas extremeñas) y abrirá su alcance fuera del país, con la presencia de cinco dúos portugueses y dos británicos. "Tendremos aquí al número uno de la clasificación nacional y a varios 'Maestros Mundiales'", destaca Jean Denis Carrasco, presidente de la asociación y del Club Bridge Ceres.

Dos sesiones y premios por categorías

El evento se desarrollará en dos sesiones. La primera tendrá lugar este viernes, de 18.30 a 21.30 horas, y la segunda se celebrará el sábado en el mismo horario. Cada jornada habrá alrededor de 40 mesas simultáneas y se disputarán al menos 26 manos por sesión.

El bridge combina memoria, lógica y estrategia en cada mano. / Carlos Gil

La competición se dividirá en varias categorías en función del nivel de los participantes. La primera, para los jugadores de mayor nivel; la segunda, para perfiles intermedios; y la tercera, para principiantes. Al término del torneo, la organización entregará los premios a los mejores clasificados en cada grupo.

Crecimiento continuo

La llegada de esta prueba nacional a Cáceres es el resultado del trabajo iniciado hace apenas unos años para intentar abrir camino a esta disciplina. Jean Denis, pieza clave en ese recorrido, recuerda con orgullo cómo un proyecto nacido prácticamente de la nada ha logrado una base estable de aficionados. "Comenzamos partiendo de cero y ahora nos reunimos para jugar todas las semanas", subraya.

Hijo de españoles emigrantes en Francia y casado con una cacereña, se trasladó a Cáceres en 2022 para iniciar una nueva etapa tras su jubilación y trajo consigo su pasión por el bridge. A partir de ahí comenzó a reunir a un grupo de personas interesadas hasta que, dos años después, constituyó una asociación que actualmente está integrada por 23 socios y que cada vez despierta más interés en la zona. "La mayoría vivimos aquí, aunque también hay algún jugador de Trujillo, Casar de Cáceres o Coria. Incluso tenemos dos aficionados, de Madrid y de Alicante, que se suman a las partidas cada vez que vienen a visitar a sus familiares", apunta Carrasco, que además de presidir tanto la entidad como el club también posee los títulos de árbitro y profesor.

Partida de bridge en el hotel Extremadura. / Jorge Valiente

Punto de encuentro semanal

La actividad de la asociación se desarrolla habitualmente desde su sede social, ubicada en el hotel Extremadura, donde el grupo se reúne cada martes y jueves por la tarde. Estas partidas semanales no tienen solo un carácter social, sino que son oficiales y están homologadas. "Todos los resultados se envían a la federación y cuentan para el ranking nacional de jugadores", apunta el presidente.

El perfil de quienes lo practican responde en buena medida a personas jubiladas o con mayor disponibilidad horaria, aunque también hay participantes de entre 40 y 50 años. Además, según explica Carrasco, la agrupación cacereña destaca por una elevada presencia femenina. "Alrededor del 60% son mujeres y el 40% hombres, cuando lo normal en esta disciplina es que sea al revés".

El crecimiento sostenido ha sido determinante para que la Asociación Española de Bridge se haya fijado en Cáceres para celebrar por primera vez una prueba de estas características. "Cuando vieron la evolución que ha tenido aquí la competición, nos propusieron organizar este campeonato", señala Jean Denis.

Una mesa de bridge durante una de las sesiones organizadas por la asociación. / Jorge Valiente

Respaldo al proyecto

Desde la asociación agradecen el apoyo institucional y empresarial recibido para sacar adelante el evento. "El Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación y la Junta de Extremadura se han volcado desde el principio, al igual que todas las empresas y establecimientos locales que nos han prestado ayuda".

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Con este primer torneo nacional, Cáceres se incorpora al mapa competitivo del bridge español y da visibilidad a un deporte minoritario que destaca por su exigencia intelectual, su componente lógico y la importancia de la memoria y la estrategia. A su vez, consolida a la capital cacereña como punto de referencia para una comunidad de aficionados cada vez más asentada.