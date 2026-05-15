Cáceres impondrá multas a quien no desbroce sus parcelas antes del 31 de mayo por riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado de plazo hasta el 31 de mayo de 2026 a los propietarios de parcelas incluidas en el Plan Periurbano para que procedan al desbroce y limpieza de la vegetación forestal existente en sus terrenos. El objetivo es reducir el riesgo de incendios forestales, evitar focos insalubres y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

El bando, firmado por el alcalde, Rafael Mateos, recuerda que los titulares de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones están obligados a conservarlos en condiciones legales de seguridad y salubridad. La medida afecta especialmente a las parcelas situadas en la franja periurbana que rodea los núcleos de población del término municipal, una zona considerada sensible por su proximidad a áreas habitadas.

Ejecución subsidiaria

El Ayuntamiento ha advertido de que, a partir del 1 de junio de 2026, los servicios municipales realizarán inspecciones. En caso de que los propietarios no hayan actuado en plazo, el consistorio podrá ordenar la limpieza mediante ejecución subsidiaria o imponer multas coercitivas, con cargo a los titulares de los solares.

El bando se apoya en la normativa urbanística extremeña y en la legislación de prevención y lucha contra incendios forestales, que permite a las entidades locales exigir medidas preventivas en los entornos urbanos y, si es necesario, actuar de forma subsidiaria para evitar riesgos para la población.