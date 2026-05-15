Cáceres refuerza la seguridad en la feria con 1.500 pulseras contra el miedo: detectan droga en la bebida

El Ayuntamiento de Cáceres volverá a repartir durante la Feria de San Fernando pulseras 'centinela' para detectar la presencia de droga en la bebida. Será el segundo año consecutivo en el que se active este recurso preventivo, que este año contará con más unidades: se pasará de las 1.000 distribuidas en la pasada feria a 1.500.

Las pulseras serán gratuitas y podrán recogerse exclusivamente en el Punto Violeta, situado en el acceso al recinto ferial, entre el jueves 28 y el sábado 30 de mayo. El horario será de 21:00 a 23:00 horas el jueves y el viernes, y de 21:00 a 02:00 horas el sábado.

Una feria "más segura"

La ya exconcejala de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Encarna Solís, ha destacado que la medida se recupera "tras la buena acogida y el interés mostrado el pasado año", con el objetivo de "seguir avanzando hacia una feria más segura para todos y todas".

Solís ha señalado que el ayuntamiento quiere "reforzar nuestra implicación para minimizar cualquier situación de riesgo y seguir promoviendo un ocio seguro y responsable". También ha recordado que "Cáceres continúa siendo una de las ciudades más seguras de España", aunque ha defendido que eso no impide seguir impulsando medidas de prevención y protección.

Ha subrayado que la Feria de San Fernando es "uno de los momentos más esperados del año para muchos cacereños y visitantes", una cita para disfrutar y compartir espacios de ocio "siempre desde el respeto a los demás". En este sentido, ha indicado que divertirse debe ser compatible con valores como "la igualdad, la tolerancia y el respeto".

Cómo funcionan

Las pulseras centinela permiten detectar hasta 22 sustancias, además de GHB, conocido como éxtasis líquido, en apenas unos segundos. Cada dispositivo incorpora dos test: uno de aminas, para identificar diferentes tipos de drogas como anfetaminas o metanfetaminas, y otro específico para GHB.

El funcionamiento es sencillo. Según ha explicado Solís, "únicamente hay que aplicar una gota de la bebida en cada test y esperar entre tres y cinco segundos para comprobar el resultado". Si no cambia de color, el resultado es negativo. Si aparece una mancha de otro color, sería positivo y habría que acudir al centro sanitario de referencia.

Además, las pulseras incorporan un código QR que permite compartir la localización con familiares o avisar directamente a los servicios de emergencia. El reparto correrá a cargo de personal con formación específica, que explicará el uso correcto de estos dispositivos a quienes los soliciten.