Cáceres vive una gran noche cultural con danza, literatura y rock en directo este viernes

Propuestas diversas para todos los públicos.

'Boreali' llega a La Nave del Duende con una experiencia inmersiva de danza y luz

Este viernes 15 de mayo, a las 21.00 horas, el espacio cultural La Nave del Duende acogerá el espectáculo BOREALI, a cargo de la Cía. Anna Borràs Produktion. La propuesta, apta para todos los públicos, combina danza contemporánea y audiovisuales en una experiencia inmersiva que sumerge al espectador en el origen de las auroras boreales. A través de proyecciones, sonido, luces y coreografía, la obra recrea el nacimiento de estos fenómenos naturales y los paisajes blancos de los países nórdicos, generando un viaje multisensorial de fuerte impacto visual y emocional.

'Boreali', representación artística. / La Nave del Duende

Antonio Reseco presenta 'Veinte, veinte' en la Biblioteca Pública de Cáceres

Este viernes, a las 19.30 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acoge la presentación del libro Veinte, veinte, la nueva obra del escritor extremeño Antonio Reseco.

El acto se celebra dentro del ciclo 'Aula de la Palabra', impulsado por la Asociación Cultural Norbanova, y contará con la participación del profesor y escritor Hilario Jiménez Gómez, que conversará con el autor sobre esta publicación editada por Ediciones Trea. En Veinte, veinte, Reseco construye un diario narrativo que recorre los meses centrales de la pandemia de COVID-19 desde la mirada de un observador. Con un estilo directo y de tono casi periodístico, la obra reflexiona sobre la fragilidad de las sociedades contemporáneas y los profundos cambios vividos durante aquel periodo.

Fran Mariscal celebra en Cáceres su 'Gira XV Aniversario' en el Espacio Belleartes

Este viernes, a las 21.30 horas, el artista Fran Mariscal actuará en el Espacio Belleartes dentro de su Gira XV Aniversario, un tour con el que conmemora quince años de trayectoria musical.

El concierto propone un recorrido íntimo por las canciones más representativas de su carrera, en una propuesta que fusiona el rock de autor con letras marcadas por la honestidad y la cercanía emocional. La cita se presenta como una celebración especial de su evolución artística, pensada para compartir con el público cacereño una noche de música en directo. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada.